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05.05.2021 13:09
Рубрика: Общество

"На улице постоянно в кого-то стреляли"

В Ростове издали сборник неизвестных ранее документов о фашистской оккупации
Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Неделя - Юг России № 97(8448)
В Ростове-на-Дону состоялась презентация сборника архивных документов "Без срока давности". В нем собраны ранее неизвестные документы о преступлениях немецких, итальянских, словацких и румынских оккупантов против мирного населения на территории Дона в годы Великой Отечественной войны.
Фото: Госархив Ростовской области Фото: Госархив Ростовской области
Фото: Госархив Ростовской области

Донские ученые изучили 299250 листов архивных документов, в том числе ФСБ России, собрав информацию о 33 районах и городах Ростовской области, где находятся братские могилы женщин, детей, стариков и военнослужащих, убитых карателями и их пособниками.

Фото: Из семейного архива Михаила Сердюкова
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- Первые материалы по данной теме публиковались еще в годы войны, сразу после освобождения советских территорий. Однако затем началось замалчивание массового участия в карательных акциях советских коллаборационистов разных национальностей, а также военнослужащих из стран, ставших новыми союзниками по социалистическому лагерю или имевших добрососедские отношения с СССР, - рассказал "РГ" доктор исторических наук Евгений Кринко. - Одновременное введение за год в научный оборот такого массива архивных документов (23 тома), объединенных общей темой трагедии населения на оккупированной территории СССР, уже само по себе уникально.

Настоящим бриллиантом стали ранее неизвестные сочинения ростовских школьников, написанные учащимися школ Пролетарского и Сталинского районов города в марте 1942 года, после первой оккупации донской столицы. Строчки детских посланий были призваны пробудить патриотизм красноармейцев и мотивировать их на борьбу с агрессорами и потому сборник сочинений назывался "Зверства фашистов, за которые мы должны отомстить".

Эти уникальные документы были обнаружены сотрудниками Центра документации новейшей истории Ростовской области и Государственного архива Ростовской области. Совместно с волонтерами они пытались найти авторов посланий из прошлого, но их старания не увенчались успехом.

- Эти документы позволяют нам лучше представить, как вели себя на оккупированной советской территории захватчики, как складывалась жизнь граждан в условиях нацистского "нового порядка", какие последствия имела оккупация для тысяч наших сограждан. Они позволяют заново ставить вопросы юридической и политической ответственности за совершенные военные преступления, которые не имеют срока давности, - считает Евгений Кринко.

Из сочинений школьников 1942-го года

Таисия Погосская, 11 лет:

"На углу 40-й Линии и улицы Мурлычева фашисты открыли огонь по очереди за хлебом, убив 43 человека. На улице постоянно в кого-то стреляли. Погибли соседи Зезяевы и Пудовы. Родители прятали нас, детей, в подвале. Фашисты согнали взрослых и повели их смотреть на повешенных в разрушенном театре Горького. На 1-й Советской улице, у дома номер 2, лежало 90 трупов. Мирные жители были расстреляны, потому что из их дома 13-й летний Витя Ферзь убил немецкого офицера".

Гриша Иванов, ученик 3-го класса школы №16:

"Гитлеровские бандиты зашли в Ростов, расстреливали и издевались над мирными жителями. Они растерзали девушку и ее детей. Гитлеровцы грабили склады и магазины, ходили по домам, отбирали вещи и продукты. На 36-й Линии мальчик Витя убил двух немцев. На 32-й Линии убили девушку 18 лет Галю и разрушили ее дом".

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