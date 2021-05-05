В Среднеахтубинском районе Волгоградской области разрушилась береговая часть плотины на ерике (так называются внутренние протоки Волго-Ахтубинской поймы) Старый Каширин. Гидротехническое сооружение возвели в прошлом году в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". Стоимость работ - 160 миллионов рублей.

Сама плотина устояла, но вот укрепление берега оказалось недостаточно качественным. Один склон размыло, и вода хлынула в обход. На месте уже побывал районный прокурор.

- В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка эффективности расходования бюджетных средств, качеству и безопасности выполненных работ. Если будут на то основания, поднимем вопрос о мерах прокурорского реагирования, - пообещала помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

- Специальный обводнительный попуск в низовья Волги необходим для заполнения водой пойменных лугов, искусственных и естественных водоемов, чтобы потом летом брать из них воду для полива, а также для поддержания повышенного уровня воды во время нереста рыбы, - пояснила специалист по связям с общественностью Волжской ГЭС Галина Шацкая.

При устройстве плотины русло Старого Каширина углубили с трех до шести метров. Выше и ниже ГТС берега укрепили камнем и щебнем, на это пошло около семи с половиной тысяч кубометров материалов. Площадь берегоукрепления - две тысячи квадратных метров. На трубы для регулировки воду установили затворы. Плотина должна держать воду по всему тракту.

Гарантия на объект - пять лет. То есть подрядная компания ЕКС должна восстановить его за свой счет.

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