Новости

В МЧС предупредили жителей Подмосковья о сильном ветре в четверг 13:02
Лавров: У РФ есть идеи по переговорам по ближневосточному урегулированию 12:57
Гитаристу Cannibal Corpse Пэту О'Брайену вынесен приговор 12:52
Подлодки КНР получили возможность поражать всю территорию США 12:48
Фото гигантского Байдена рассмешило соцсети 12:41
Австрия опередит ЕС с введением цифрового "зеленого паспорта" 12:31
В Минске дело Тихановского и его сообщников направлено в суд 12:21
Мишустин назвал дату для отчета о выплатах в 10 тыс рублей на школьников 12:13
Во Франции десятки людей могут получить третью дозу вакцины от коронавируса 12:12
Делегация Индии на G7 ушла на самоизоляцию из-за двух случаев COVID-19 12:11
Мишустин ввел новые меры бюджетной дисциплины 12:04
СМИ: Олимпиада в Токио может не состояться из-за коронавируса 11:57
В МИД РФ выразили соболезнования в связи с обрушением метромоста в Мексике 11:54
Диагональные пешеходные переходы в Москве отметят пунктиром 11:49
Определена эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" 11:48
Оперштаб: Еще 1 785 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:46
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве 11:36
Парламенту Болгарии не удалось сформировать правительство 11:19
NVIDIA покажет две новые флагманские видеокарты 31 мая 11:07
Еще одна смерть после вакцины AstraZeneca зафиксирована в Канаде 10:51
В Москве задержаны арендодатель и управляющий сгоревшей гостиницы 10:49
На Урале составили портрет невыездного должника 10:24
Росстандарт изменил кодификацию робототехники 10:18
Кросби обогнал Овечкина по набранным очкам в НХЛ 10:16
Тройка богатейших людей мира потеряла за сутки почти 10 млрд долларов 10:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
05.05.2021 12:28
Рубрика: Происшествия

Плотина не выдержала

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Российская газета - Неделя - Юг России № 97(8448)
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области разрушилась береговая часть плотины на ерике (так называются внутренние протоки Волго-Ахтубинской поймы) Старый Каширин. Гидротехническое сооружение возвели в прошлом году в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". Стоимость работ - 160 миллионов рублей.

Сама плотина устояла, но вот укрепление берега оказалось недостаточно качественным. Один склон размыло, и вода хлынула в обход. На месте уже побывал районный прокурор.

В Челябинской области река размыла дорогу на границе с Казахстаном

- В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка эффективности расходования бюджетных средств, качеству и безопасности выполненных работ. Если будут на то основания, поднимем вопрос о мерах прокурорского реагирования, - пообещала помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

- Специальный обводнительный попуск в низовья Волги необходим для заполнения водой пойменных лугов, искусственных и естественных водоемов, чтобы потом летом брать из них воду для полива, а также для поддержания повышенного уровня воды во время нереста рыбы, - пояснила специалист по связям с общественностью Волжской ГЭС Галина Шацкая.

При устройстве плотины русло Старого Каширина углубили с трех до шести метров. Выше и ниже ГТС берега укрепили камнем и щебнем, на это пошло около семи с половиной тысяч кубометров материалов. Площадь берегоукрепления - две тысячи квадратных метров. На трубы для регулировки воду установили затворы. Плотина должна держать воду по всему тракту.

Гарантия на объект - пять лет. То есть подрядная компания ЕКС должна восстановить его за свой счет.

Тем временем

Размыло бесхозную дамбу Нового пруда у села Липовка Ольховского района Волгоградской области. Угрозы населенным пунктам нет, но затоплена автодорога к Романовке. Село временно отрезано от мира. Прокуратура даст правовую оценку бездействию органов местного самоуправления, не взявшим имущество на баланс.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования в связи с обрушением метромоста в Мексике
В ГД объяснили запрет на участие в выборах для причастных к экстремизму
Посольство РФ в Париже назвало вызов посла в МИД Франции демаршем стран ЕС
В Госдуме ответили на заявление Климкина о водной блокаде Крыма
Лукашенко лишил званий более 80 силовиков за дискредитирующие поступки
Впервые пойманы телефонные мошенники, изображавшие сотрудников банков
Приставам запретили арест домашних животных