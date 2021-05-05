Всем цветам Иван Иванович Робак предпочитает розы, а всем машинам - свою старенькую Daewoo Sens, которую водит аккуратно, не спеша, как и положено ветеранам.

Вышел из-под земли

Фронтовик Иван Робак - почетный гражданин Армянска. Этот город он освобождал одним из первых на крымской земле. Потом был Севастополь, долгий путь до Прибалтики, но прежде ему пришлось пережить оккупацию и окончить школу младших командиров.

- Я родился в Херсонской области, - вспоминает Иван Иванович. - Мне было четыре года, когда умерла мать. Так сиротой я дорос до пятого класса. Отец, сам инвалид Гражданской войны, отправил меня в Каховку на учебу. Там меня и застала война.

В середине сентября 1941 года, после затяжных боев немцы взяли Каховку. Бежать домой Ване приходилось по ночам, прячась днем в посадках, потому что повсюду на дорогах уже были немецкие автоматчики. Дома отец спрятал подростка в овощном погребе и кормил его тайно от мачехи. Укрываться пришлось больше двух лет, аж до прихода наших в ноябре 1943 года. Ивану тогда уже исполнилось 18, и вместе с другими сверстниками его призвали в Красную армию. Сначала в Чаплынку, а потом - в школу младших командиров на станции Красный Чабан. Там он освоил сразу три боевых орудия: станковый и зенитный пулеметы, а также миномет.

Ждать шанса применить знания на практике долго не пришлось. Уже 8 апреля 1944 года Иван Робак освобождал Армянск. Части 4-го Украинского фронта совместно с Отдельной Приморской армией стремительно развивали наступление на полуострове, освобождая один населенный пункт за другим. Но самые ожесточенные бои были за Севастополь. Иван Робак участвовал в двух штурмах Сапун-горы в апреле и в мае 1944 года.

- Девять часов непрерывно шел бой, - рассказывает Иван Иванович. - Все подходы к Севастополю заминировали, потери были огромные с обеих сторон. Помню, у нас был один татарин, когда у него кончились патроны и разбился приклад, он стал зубами рвать немцев. Хватал их за грудки и в горло впивался. Такая была ярость. Так он голыми руками и зубами убил трех фашистов, его потом представили к званию героя.

Сам Иван Робак за это сражение был награжден орденом Славы второй степени. Потом военные дороги фронтовика пролегли в Прибалтику. Служил Иван командиром минометного расчета, разведчиком, обеспечивал бойцов боеприпасами.

- Был у нас случай, когда наш наводчик попал снарядом прямо в ствол немецкой пушки, его разорвало, как раскрывшийся тюльпан, - вспоминает Иван Иванович.

Супруги Робак прожили в браке 67 лет. Фото: Сергей Винник/РГ

Под Шауляем он получил свой второй орден Славы. Был ранен, контуженным полтора дня пролежал засыпанный землей, но выжил всем смертям назло. Там на берегах Балтийского моря солдат и встретил конец войны, но с армией не расстался. В погонах и гимнастерке Иван Робак прослужил 10 лет. Армия свела его с будущей женой Капитолиной. Случилось это в городе Кирове на Вятке. Там девушка работала бухгалтером в организации, куда Ивана прислали получать фанеру для изготовления танковых макетов. Так они и познакомились, прожили вместе 67 лет. А на гражданке Иван трудился в Облпищеторге Крыма, одновременно участвуя в работе Комитета народного контроля.

Поперечный шпагат у стенки

Когда увлекся йогой, Иван Иванович даже не помнит, точно знает, что очень давно.

- У меня был друг фронтовик, работал директором лицея в Сталинграде, - рассказывает ветеран. - Когда я к нему в гости приезжал, он меня просил детям показать гимнастику йогов и все приговаривал: смотрите и учитесь.

Коронным номером Ивана было такое упражнение - стоя спиной к стене достать с пола сигарету и при этом не оторвать лопатки от стенки. Надо всего лишь сесть на поперечный шпагат с прямой спиной. Кстати, сам фронтовик не курит и не злоупотребляет спиртным. В этом, наверное, один из секретов его долголетия и оптимизма. Ветеран и сейчас еще может дотянуться кончиками пальцев до пола не сгибая колени.

- Мне 96 лет, каждое утро начинаю с гимнастики, - делится рецептом здоровья ветеран. - Разминаю мышцы, делаю упражнения для глаз. Вот так позанимался, пришел в тонус, все, я готов к началу нового дня.

В его однокомнатной квартире невероятно чисто и аккуратно. Невероятно, потому что живет Иван Иванович один и все делает самостоятельно. Несколько лет назад он похоронил жену. Нанятая домработница обокрала старика и сбежала, ее так и не нашли. С тех пор ветеран обходится без посторонней помощи. Армия приучила его к идеальному порядку и чистоте, которые он поддерживает собственными силами.

Приходите чаще

На самых почетных местах, и в комнате, и на кухне, висят портреты Сталина и маршалов победы. Рядом почетные грамоты, фотографии, памятные адреса, рисунки и фотографии детей.

- А вот этот телевизор мне подарил глава Крыма Сергей Аксенов, - показывает технику ветеран. - Мы с ним дружим. Иногда он мне сам звонит, спрашивает: Иван Иванович, чем тебе помочь? Я его попросил привезти земли для моих цветов, он привез. Я там розы посадил.

Цветы - второе после йоги увлечение фронтовика. В горшках флоксы, кактусы, фиалки, но самые любимые, конечно, розы в палисаднике перед домом. Он их выращивает для своей Капитолины и сам ей отвозит.

Иван Иванович водит машину, не лихачит, а ездит степенно и по правилам. В эти весенние дни у него напряженное расписание, потому что из разных мест поступают приглашения, да и по своим делам нужно успеть.

- На днях у меня встреча с губернатором Севастополя, - делится планами ветеран. - А еще надо успеть сделать вторую прививку от коронавируса, первую-то я давно уже сделал.

И все же печальные нотки нет-нет да и проскальзывают в словах фронтовика. Из его однополчан в живых остался только один, да и тот, как грустно шутит ветеран, "обнимает диван" - с постели уже не встает. Сейчас Ивана Ивановича приглашают на разные встречи, но ведь 9 Мая пройдет, а простого человеческого общения хочется всегда.

- Приходите чаще, - просит, провожая меня, Иван Иванович. - Вот вы напишите статью, кто-то ее прочитает, значит, и я делаю важное для людей дело. Значит, я нужен.

Редакция "Российской газеты" в качестве подарка ветерану Великой Отечественной войны Ивану Ивановичу Робаку к 9 мая оформила подписку на газету "РГ-неделя" и журнал "Родина".

Комментарий

Сергей Аксенов, глава Республики Крым:

- Мы с Иваном Ивановичем действительно давние приятели, общаемся по телефону, время от времени встречаемся. Для меня большая честь дружить с этим человеком. Желаю здоровья и долголетия Ивану Ивановичу Робаку и всем нашим фронтовикам, всем, кто ковал победу в тылу, всему военному поколению. А мы со своей стороны будем делать все от нас зависящее, чтобы окружить вас теплом и заботой. Земной вам поклон!