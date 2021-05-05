Все больше туристов выбирают западное побережье Крыма

Западный Крым - живописный и богатый достопримечательностями туристический центр. Местные курорты предлагают множество вариантов пляжного и активного отдыха, а также лечебно-оздоровительные процедуры. Один из самых любимых туристами - поселок Николаевка на берегу Каламитского залива.

Если вы не любите суеты, шума и столпотворения, то вам сюда. Здесь нет густых лесов и высоких гор, это способствует циркуляции степных ветров и морских бризов, они приносят прохладу в жаркий полдень. Воздух насыщен солями и ароматами степных трав. А еще это идеальное место для семейного отдыха: у берега море неглубокое и прогревается до +28 С, на пляже - мелкая галька с песком. А еще это одно из самых недорогих и доступных мест отдыха на Черном море.

Николаевка находится в 40 километрах от крымской столицы - Симферополя. Удобное месторасположение позволяет быстро добраться в любую точку полуострова: можно посетить с экскурсией Евпаторию, Бахчисарай или Севастополь.

Поселок основали в 1858 году и назвали в честь Николаевского источника, бьющего в этих местах. После 1917 года на ее территории располагалась пограничная часть. Но со временем она утратила свое значение, и в 1961 году на ее месте появился спортивно-оздоровительный центр "Авангард", который позже был преобразован в пансионат. Здесь летом готовились к соревнованиям сборные бывшего СССР, а также олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы Леонид Жаботинский, Юрий Власов, Виктор Рыбаков, Екатерина Серебрянская.

"Авангард" расположен прямо на побережье, на первой линии. На западном побережье Крыма не растут пальмы и кипарисы, но в парке пансионата можно отдохнуть в тени этих южных деревьев. Зеленый оазис вокруг пансионата на протяжении 20 лет создавал Валерий Левченко, один из основателей спортивно-оздоровительного центра.

В парке - фонтаны, мраморные и глиняные скульптуры, ухоженные клумбы, кипарисы, голубые ели и сосны.

На территории пансионата - полностью оборудованные площадки для игровых видов спорта, крытый манеж для занятий боксом, художественной гимнастикой и борьбой, есть залы для аэробики. Благодаря этому любители здорового образа жизни начинают день с тренировки и водных процедур.

Гости могут разместиться в одном из семи корпусов, выбрав стандартный номер, люксовый или апартаменты на берегу моря. Для организованных групп спортсменов есть многоместные номера (до пяти человек).

В этом году после капитального ремонта вводится в эксплуатацию новый корпус. Позаботились в пансионате и о безопасности гостей - на территории установлены камеры круглосуточного наблюдения. .

Гости могут разместиться в одном из семи корпусов, выбрав стандартный номер, люксовый или апартаменты на берегу моря.