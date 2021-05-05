В 1942 году пятилетняя Маруся стала узницей фашистского концлагеря. В советское время о нахождении на оккупированных землях люди предпочитали молчать, дабы не иметь проблем. Сегодня пенсионерка Мария Афанасьевна Горбунова из Камышина поведала нам о своем детстве. Что-то она помнит лично, что-то знает по рассказам матери.

Семья Бунеевых жила в воронежском селе Дерезовка, на самом краю хутора. И дом стал первым, куда ворвались фашисты. Старшие дети, Коля, Татьяна и Александра, успели убежать и спрятаться. А мать Ульяна с малышкой Марусей остались внутри. Вбежал солдат и ударил женщину прикладом в грудь. Увидев в шкафах лекарства, предназначавшиеся для колхозного скота, он начал набивать ими карманы.

Немцы погнали скот в одну сторону, селян - в другую. Всех собрали в одном большом овраге.

- Подъехал на мотоцикле старший по чину, строго отдал приказ солдатам. Русские люди поняли только одно слово: "Кантемировка", - говорит Мария Афанасьевна. - Всех погнали из оврага в сторону от села. Привели к большим конюшням и каким-то сараям. Это были земли колхоза "Красный партизан". Место вокруг них было огорожено колючей проволокой. Там уже находились военнопленные Красной Армии и жители других сел. Вокруг ограды ходили солдаты с овчарками.

Здесь Ульяна с дочкой провели несколько месяцев. В одном из бараков мужчины попытались устроить побег. Попытка закончилась расстрелом. Разговаривать узникам запрещали, люди общались только шепотом. Кормили очень плохо: немного хлеба и воды. В сарае было тесно и душно. Если кто-то заболевал, оккупанты его пристреливали.

- У Груни из какого-то хутора был на руках грудной ребенок. Она крепко прижимала его к груди и плакала. Никто даже не знал, что она держит мертвого младенца. Во время очередного обхода его у нее забрали. Фашист брезгливо держал его за одну ножку. Груня потянулась к ребенку, изверг ударил ее тяжелым ботинком ниже пояса, - вспоминает Горбунова.

Привезли солому для пленников. Через проволоку кинули охапку. Маруся нащупала в ней что-то твердое и рассказала маме. Та незаметно разворошила солому и нашла початок кукурузы. Малышка в благодарность за находку получила четыре зернышка, остальные дети - по два. И потом еще несколько дней Ульяна отщипывала детям по два зерна, пока кукуруза не кончилась.

В декабре наши отбили Кантемировку и освободили заключенных.

Люди потянулись к домам. По дороге мама то и дело закрывала Марусе глаза, чтобы она не видела лежащие на обочине трупы. Остановились на ночлег в одном хуторе. Сердобольная хозяйка дала Ульяне санки, чтобы можно было довезти совсем обессилевшую младшую дочь. Бунеевы добрались до дома, и женщина упала без чувств. Не было даже стен, только печь белела. Дети заплакали, решив, что мать умерла. Но 14-летний Коля смог привести Ульяну в сознание. Приютила родственница. Причем у нее уже жили шесть семей. Но куда деваться? Не чужие...

Дальше будет голод. Чтобы было что посадить в огороде, придется просить милостыню на другом берегу Дона, куда не доходили немцы. Будет малярия. Чуть не погибнет Коля, когда с другом вздумает погонять, как футбольный мяч, неразорвавшуюся гранату. Но люди справятся. А малышка Маруся доживет до наших дней, чтобы рассказать нам то, о чем из страха раньше приходилось молчать.