Ямал вошел в пятерку лидеров по вакцинации от СOVID-19

Ямальские врачи привили от коронавируса уже четверть всех жителей, подлежащих вакцинации. Это результат, которым могут похвастаться далеко не все регионы. Отметим: по последним данным Роспотребнадзора, процент вакцинации жителей страны сегодня составляет 10 процентов.

Каждый день на Ямале вакцину получают порядка 2,5 тысячи человек. На сегодня в округе привито уже больше 60 тысяч ямальцев. И это при том, что с начала массовой вакцинации прошло всего около двух месяцев.

В регионе создано 74 пункта вакцинации. Мобильные пункты открыты в торгово-развлекательных центрах Нового Уренгоя и Ноябрьска. Врачи выезжают ставить прививки в трудовые коллективы, набирает обороты вакцинация маломобильных групп населения на дому. Кроме того, пункты вакцинации организованы и для коренных народов Севера, кочующих со стадами оленей по тундре.

Словом, в округе постарались создать максимально действенную структуру для массовой вакцинации. Сделали так, чтобы поставить прививку мог любой недалеко от дома или работы. И это в конечном итоге принесло результат.

- Сегодня ямальцы активно записываются и приходят на прививку, думаем, что эта тенденция сохранится. У каждого желающего есть возможность успеть привиться еще до летнего отпуска, позаботиться о себе и о своих близких, - отметила первый заместитель директора департамента здравоохранения Ямала Мария Захарова.

Отметим: пункты вакцинации в регионе не прекратили работу и в праздничные дни. Ведется запись как на первичный прием, так и на постановку уже второго компонента вакцины.

В крупных городах открыты постоянные и мобильные точки вакцинации. Ряд из них работает без предварительной записи.