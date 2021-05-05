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05.05.2021 15:57

Выздоровели не все

Коронавирус оказался смертельным для тысяч малых предприятий и ИП региона
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 98(8449)
В начале пандемии эксперты надеялись на восстановление деловой активности к 2022 году. Однако сегодня прогнозы менее оптимистичны. Слишком сильный удар нанесен бизнесу: за год Россия потеряла более 500 тысяч ИП и порядка 250 тысяч юрлиц. По данным проекта "API Контур.Фокуса", это 15 и 8 процентов от общего количества соответственно. В числе регионов с наиболее высокой убылью бизнеса оказалось два из УрФО - Курганская область и Ямал, где падение к апрелю 2020-го составило 13-15 процентов.

Радует, что в Свердловской области показатели на два пункта ниже среднероссийских. За год здесь закрылось 6,5 тысячи предприятий, хуже всего пришлось компаниям, работающим в таких сферах, как гражданская авиация, водный транспорт и индустрия развлечений. По России сопоставимое снижение спроса также фиксируют в сферах образовательных и страховых услуг.

Фото: "Давичи"
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- В Свердловской области положительная динамика у производителей лекарств, масок и перчаток, а также у курьерских служб, услуги которых оказались востребованы в пандемию. На федеральном рынке мы увидели рост только у предприятий по добыче полезных ископаемых - восемь процентов (на Урале - четыре) и в строительстве, - подводит итоги руководитель проекта "API Контур.Фокуса" Елена Катаева.

При этом количество уральских ИП сократилось со 124-х до 107,5 тысячи. В отличие от 2020 года сейчас они отстают по численности от юрлиц. К слову, закрывались ИП не только во время весенних ограничений, но и во вторую волну коронавируса - с октября по февраль неустойчивый малый бизнес просто покинул рынок. На такую динамику обращают внимание бизнес-омбудсмены, выступая за расширение мер господдержки.

О падении деловой активности заявляют и аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Они утверждают: за пять лет в стране стало на 1,3 миллиона меньше коммерческих организаций, многие из них лишились статуса юрлица по инициативе налоговых органов. В таких условиях прогнозировать быстрый выход экономики из кризиса исследователи уже не решаются.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Курганская область УрФО ЯНАО Пандемия коронавируса COVID-19

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