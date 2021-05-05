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05.05.2021 11:44
Рубрика: Общество

Каждый пятый житель Югры уже поставил первую прививку от СОVID

Текст: Елена Панова
Югра - один из лидеров по темпам вакцинации от коронавируса. Как отмечают в департаменте здравоохранения региона, доля уже привитых югорчан значительно превышает данные вакцинированных в среднем по России. Так, на сегодня первый компонент вакцины уже поставили 18 процентов жителей, или почти каждый пятый взрослый, которому показана прививка. Это 135 700 человек из 755 тысяч, подлежащих вакцинации.
Фото: Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Фото: Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Фото: Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

По данным департамента здравоохранения Югры, за весь период в округ поступило 173 012 комплектов вакцины. Каждые сутки в округе прививают по 5-6 тысяч жителей.

Фото: iStock
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К слову, в отдельные дни в регионе удается устанавливать настоящие рекорды по вакцинации. Так, 23 апреля в Югре поставили прививки больше 7,7 тысячи жителей. Особо отличились в этот день медучреждения Нижневартовска и Сургута.

Вакцинация от коронавируса продолжается и в праздничные дни. Губернатор округа Наталья Комарова подписала распоряжение о том, чтобы прививочная кампания проходила в этот период максимально организованно, чтобы любой югорчанин смог поставить защиту от коронавируса.

Отметим: в округе для этого создан полный запас прививочного материала. Его хватит медицинским организациям на 9-10 дней стабильной работы.

- Ждем дальнейших поставок вакцин. В случае увеличения объемов, мы готовы увеличить темпы вакцинации и до 7-10 тысяч вакцинируемых в сутки, - отметил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Это особенно важно сделать перед сезоном отпусков.

В Югре организованы и выездные формы работы по вакцинации. Врач и медсестра выезжают в удобное для предприятий время и ставят прививки работникам предприятий. Таким удобным способом уже воспользовался целый ряд предприятий топливно-энергетического комплекса. Бригада перевозит вакцину в переносной морозильной камере, поскольку вакцина должна храниться при низкой температуре. Кроме того, проводятся выезды прямо на дом, чтобы вакцинировать пожилых и инвалидов, которым сложно добираться до пунктов вакцинации самим.

Действуют пункты вакцинации и для коренных народов Севера - ханты и манси, которые ведут свой промысел в лесу и живут на стойбищах.

В Югре выстроили эффективную систему реагирования на ковид-угрозы
В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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