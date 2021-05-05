Каждый пятый житель Югры уже поставил первую прививку от СОVID

По данным департамента здравоохранения Югры, за весь период в округ поступило 173 012 комплектов вакцины. Каждые сутки в округе прививают по 5-6 тысяч жителей.
К слову, в отдельные дни в регионе удается устанавливать настоящие рекорды по вакцинации. Так, 23 апреля в Югре поставили прививки больше 7,7 тысячи жителей. Особо отличились в этот день медучреждения Нижневартовска и Сургута.
Вакцинация от коронавируса продолжается и в праздничные дни. Губернатор округа Наталья Комарова подписала распоряжение о том, чтобы прививочная кампания проходила в этот период максимально организованно, чтобы любой югорчанин смог поставить защиту от коронавируса.
Отметим: в округе для этого создан полный запас прививочного материала. Его хватит медицинским организациям на 9-10 дней стабильной работы.
- Ждем дальнейших поставок вакцин. В случае увеличения объемов, мы готовы увеличить темпы вакцинации и до 7-10 тысяч вакцинируемых в сутки, - отметил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
Это особенно важно сделать перед сезоном отпусков.
В Югре организованы и выездные формы работы по вакцинации. Врач и медсестра выезжают в удобное для предприятий время и ставят прививки работникам предприятий. Таким удобным способом уже воспользовался целый ряд предприятий топливно-энергетического комплекса. Бригада перевозит вакцину в переносной морозильной камере, поскольку вакцина должна храниться при низкой температуре. Кроме того, проводятся выезды прямо на дом, чтобы вакцинировать пожилых и инвалидов, которым сложно добираться до пунктов вакцинации самим.
Действуют пункты вакцинации и для коренных народов Севера - ханты и манси, которые ведут свой промысел в лесу и живут на стойбищах.