На Южном Урале снизилось количество фальшивых купюр

В первом квартале этого года в банковском секторе Южного Урала обнаружили и вывели из обращения 104 поддельные банкноты, сообщили в отделении Челябинск Уральского ГУ Банка России. Общая сумма фальшивок составила полмиллиона рублей.

По-прежнему в лидерах у фальшивомонетчиков пятитысячные купюры, на долю которых приходится почти 90 процентов изъятых подделок. Следом "по популярности" идут банкноты номиналом 1000 рублей, и всего по одной подделке номиналов 2000, 500 и 50 рублей. Чаще всего, предупреждает регулятор, фальшивки обнаруживают на автозаправочных станциях и в кассах магазинов.

Отметим: их количество в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 17 процентов. Финансовые аналитики связывают это с тем, что мошенники идут в ногу с техническим прогрессом и все чаще площадкой для противоправных действий избирают виртуальную сферу, где обманные действия менее рискованны, а их себестоимость значительно ниже, чем физическое изготовление поддельных дензнаков. Эксперты считают, что сокращение в обороте фальшивых банкнот продолжится, это эволюционный процесс, ведь и сам оборот наличных денег постепенно уменьшается, уступая место безналичным расчетам.