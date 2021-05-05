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05.05.2021 08:29
Рубрика: Происшествия

В Курганской области сошли с рельсов три вагона с щебнем

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба Уральской транспортной покуратуры Фото: Пресс-служба Уральской транспортной покуратуры
Фото: Пресс-служба Уральской транспортной покуратуры

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах инцидента на станции Петухово в Курганской области: накануне около половины шестого вечера здесь сошли с рельсов три вагона.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Под Тюменью сошедший с рельсов вагон перегородил дорогу к аэропорту

Так, по данным региональной транспортной прокуратуры, ЧП случилось на подъездном пути необщего пользования, которые принадлежа предприятию по строительству, ремонту и содержанию автодорог.

"При производстве маневровых работ произошел сход трех вагонов-дозаторов. Предварительная причина - ветхость деревянных шпал", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествие обошлось без серьезных последствий: вагоны не перевернулись, груз не высыпался, никто в результате не пострадал. Задержки поездов также не произошло. В настоящее время вагоны уже установлены на пути. На месте работают специалисты Тюменского следственного отдела на транспорте: опрашивают сотрудников локомотивной бригады, устанавливают сумма причиненного ущерба.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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