Согласно постановлению правительства РФ от 1 января 2020 года к концу 2021 года все зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии и океанариумы, то есть организации и ИП, которые используют животных в культурно-зрелищных целях, должны получить лицензии. Власти рассчитывают, что мера избавит отрасль от недобросовестных игроков.

Если до конца года контактные зоопарки не получат лицензии, их просто закроют. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Чтобы получить лицензию, учреждению нужно соответствовать требованиям к содержанию и использованию представителей фауны, утвержденным в декабре 2019-го. Каждому виду четвероногих, водоплавающих или пернатых следует предоставить вольеры определенных размеров (например, крокодил вправе претендовать на террариум длиной не менее полутора-двух длин его тела и шириной не менее двух третей-одной длины, а слон - на пространство размерами 7 на 7 и высотой 4,5 метра). Организации должны также соблюдать нормы по кормлению животных, их транспортировке, уходу и даже уровню шума, в том числе во время представлений.

Чтобы получить лицензию, владелец зоопарка должен подать заявку, представители Россельхознадзора изучат документы и, выехав на место, проверят соответствие условий нормативам. По словам начальника отдела ветнадзора управления Россельхознадзора по Свердловской области Евгении Косаревой, заявки на лицензирование к ним поступают, но разрешение пока выдано лишь одно. Его получил екатеринбургский океанариум - причем первым в России. Замечаний к этой организации у надзорного ведомства не было. А вот контактные зоопарки, которых в регионе 37, пока не лицензированы: поступило лишь одно заявление, но оно было неправильно оформлено, поэтому последовал отказ. От двух больших зоопарков заявления пока не поступали, как и от цирков.

- Все филиалы Росгосцирка будут подавать общую заявку. Екатеринбургский и нижнетагильский цирки - образцовые, к получению лицензий они готовы. В некоторых других филиалах сейчас проводится косметический ремонт, поэтому ждем их, - объяснила начальник департамента развития социальных проектов Росгосцирка Дарья Костюк.

Поскольку здания цирков строились давно, не все помещения соответствуют нужным параметрам. Кое-где приходится двигать стены, а это процесс небыстрый. Поэтому по ряду пунктов циркам дали отсрочку до 2025 года. У зоопарков отсрочек нет.

- В прошлом году из-за пандемии зоопарк 119 дней работал без посетителей. А до конца 2021-го мы должны получить лицензию. Этого времени явно недостаточно, чтобы зоопарки смогли подготовиться со своими огромными уникальными коллекциями, - поясняет директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина.- Поэтому Союз зоопарков и аквариумов России обратился к правительству РФ с просьбой сдвинуть срок до 2025 года.