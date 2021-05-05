В Тюмени стали сокращать сеть уличных терминалов, в которых можно пополнять транспортные карты. Еще в 2019 году компания "Тюменская транспортная система" (ТТС) обслуживала 140 агрегатов, сейчас их 108, а к концу года может остаться 80.

В компании подчеркивают, что это вынужденная мера: пенсионеры терминалами не пользуются, поскольку на автобусах и маршрутках ездят бесплатно, а школьники, студенты и работающее население перешли на мобильное приложение и банковские сервисы. Возможно, еще одна причина отказа от терминалов - сбои в их работе: в морозы тюменцы часто жаловались, что устройства, расположенные на остановочных комплексах, перестали подавать признаки жизни.

Кстати, пару лет назад в областном центре отказались и от устройств для бесконтактной оплаты проезда в салонах автобусов. После непродолжительного тестирования было принято решение оставить прежний формат - кондукторов с переносными валидаторами. В целом же, отмечают в ТТС, за последние два года доля безналичных транзакций при пользовании городским транспортом выросла в два раза - с 33,6 до 77,2 процента.