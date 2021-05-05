Тюменские онкологи впервые провели стентирование верхней полой вены

В Тюмени впервые в регионе провели стентирование (установку специального каркаса в просвет полых органов, например, коронарных сосудов сердца или желчного протока, для расширения суженного участка) верхней полой вены по методике, принятой в ведущих мировых клиниках.

Состояние человека с такой патологией врачи сравнивают с подвешиванием вниз головой: мозг переполняется кровью, на глаза оказывается огромное давление - это вызывает сильные болевые ощущения и может привести к гибели.

"При синдроме сдавления верхней полой вены через нее собирается кровь от верхних конечностей, органов головы и шеи, верхней половины грудной клетки. Синдром может проявиться при прорастании стенки вены злокачественной опухолью", - пояснили в многопрофильном клиническом медцентре.

Верхняя полая вена, напомним, несет кровь от головы, рук и верхней части туловища к правому предсердию, после чего кровь направляется в малый круг кровообращения. Анатомически верхняя полая вена граничит с трахеей, бронхами, аортой, лимфоузлами

Первым на операционном столе тюменских онкологов оказался пациент с раком легкого.

"Практика рентгенохирургического стентирования является своеобразным золотым стандартом лечения при синдроме сдавления верхней полой вены, - говорит Лаврентий Дьяков, завотделением "Медицинского города". - Преимуществами стентирования являются 99-процентный технический успех и моментально наступающий эффект, позволяющий полностью ликвидировать симптомы у большинства больных".

Медицинское вмешательство осуществляется под местной анестезией через 1,5-миллиметровый прокол, чаще всего - через сосудистое русло нижних или верхних конечностей. Процесс контролируется рентгеном и ультразвуковой навигацией. Со стороны выглядит, будто пациенту просто ввели катетер в вену.

Отсутствие операционной травмы и наркоза позволяет проводить лечить больных даже с тяжелыми сложными формами недуга. Также метод сокращает время, которое после вмешательства человек проведет в больнице, быстрее идет реабилитация после процедуры.