По итогам полуфинала Всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства", одной из 26 инициатив федеральной платформы "Россия - страна возможностей", путевку в финал, который пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня, получили четыре представителя Ямала, три тюменца, а также по одному жителю Кургана и Магнитогорска. Всего же в столице Западной Сибири назвали 28 лидеров из 18 регионов, работающих в сфере отечественного туризма.

Итак, сразу две награды (проект и компетенция) достались тюменке Мариете Матевосян. В университете девушка изучала историю России. Теперь рассказывает о стране и ее уникальных местах всем, кто планирует путешествие. Екатерина Панькова из Кургана водит экскурсантов по родному краю более 15 лет, пять из которых она возглавляет туристско-информационный центр города. Ей не привыкать к наградам - шесть раз Екатерина становилась победителем профессиональных состязаний. Ростислав Локтев из Салехарда с 2007 года развивает и продвигает экологический туризм в Арктике, последние семь лет еще и исследует влияние такого бизнеса на высокоширотные ландшафты. А его напарник Алексей Бурко посвящает виртуальные туры лежащему на Полярном круге городу, по их мотивам создает авторские интерактивные открытки. Александр Дементьев из Магнитогорска на добровольных началах ведет информационный портал "Легенды Магнитки" и организует соревнования по стрельбе из лука.

- Мероприятия под названием "Луковстречи" позволили землякам осуществить мечту детства, представив себя героями легенд, книг, фильмов. Моему проекту три года, и у него еще все впереди, - уверен Дементьев.

В рамках тюменского тура "Мастеров гостеприимства" участники выполнили три задания, предложенных принимающей стороной: необходимо было защитить идеи по местным горячим источникам, истории территории и креативным индустриям. Организаторы пообещали, что грамотные концепты примут к исполнению, ведь туристическая отрасль входит в девятку основных в инвестиционной стратегии региона. Кстати, главным призом многие конкурсанты назвали не гранты на реализацию проектов, а медиаподдержку и сотрудничество с наставниками.