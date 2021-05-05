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05.05.2021 16:02
Рубрика: Общество

Завод калечит и лечит

Уральские компании позаботились о дополнительной медицинской страховке для персонала
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 98(8449)
Бизнес стал более внимательно относиться к сохранению здоровья персонала и предотвращению распространения заболеваний. Так, с началом пандемии во многих компаниях перекрыли доступ в цеха и офисы работникам с симптомами простуды, ввели систематическое тестирование на коронавирус. Работодатели снижают риски в том числе с помощью договоров добровольного медстрахования (ДМС).
Наиболее привлекательны для работников полисы ДМС, включающие стоматологические услуги, ведь лечение зубов сегодня очень недешево. Фото: Татьяна Андреева/РГ Наиболее привлекательны для работников полисы ДМС, включающие стоматологические услуги, ведь лечение зубов сегодня очень недешево. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Наиболее привлекательны для работников полисы ДМС, включающие стоматологические услуги, ведь лечение зубов сегодня очень недешево. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Как выяснил корреспондент "РГ", среди организаций, включивших в соцпакет такой пункт, практически все крупные промышленные предприятия, где высока доля тяжелого физического труда. Например, работники дивизиона "Урал" ЕВРАЗа - Качканарского горно-обогатительного и Нижнетагильского металлургического комбинатов - могут оформить полисы ДМС на себя и членов семьи. В базовую программу входят амбулаторная и стационарная помощь, экстренная стоматология, сообщили в управлении по связям с общественностью.

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Сумма базового полиса обычно начинается от 10-20 тысяч рублей. Точные цифры бизнес не разглашает, но опрос клиентов СК "Согласие" показал, что больше всего средств - от 30 до 50 тысяч рублей в год - в ДМС вкладывают предприятия оптовой торговли, финансовой и рекламной сфер. На втором месте по тратам на медстрахование персонала (25-35 тысяч) стоят IT-компании и проектные бюро.

- Разработчики могут подключить корпоративную ДМС сразу по прошествии испытательного срока, а остальные сотрудники - спустя год работы. Полис обычно действует на территории места трудоустройства, правда, с переходом на удаленку мы пересмотрели это правило. Занятые в хоум-офисах сейчас сами выбирают город, где будут получать медицинские услуги, - рассказывает Светлана Скользкова, HR-директор СКБ "Контур".

Соискатели уверены, что ДМС должно обязательно входить в соцпакет

В частности, екатеринбуржцам компания предоставляет рисковую и депозитную программы в рамках ДМС, в других уральских городах доступна только первая. Она включает своевременную медпомощь: обследования, операции при болезни из списка страховых случаев, тогда как депозитная покрывает также санаторно-курортное лечение, вакцинацию или курс массажа в зависимости от суммы и включает большее число клиник.

К слову, получить квалифицированную консультацию по ДМС можно и в онлайн-формате: телемедицина во время пандемии вошла в пакет дополнительных сервисов. Хотя ставить диагноз и отправлять на больничный после удаленного осмотра по-прежнему запрещено. Совместное исследование СК "Росгосстрах жизнь" и HeadHunter показало, что услуга была наиболее востребована в городах с населением до миллиона человек.

- До режима самоизоляции программы ДМС действовали у 42 процентов опрошенных нами работодателей. Причем 17 процентов из них заявили, что хотят увеличить траты на эти цели. Соискатели, в свою очередь, уверены, что ДМС должно обязательно входить в соцпакет, - поясняет Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Между тем в розничной торговле, по данным "Согласия", премия на базовый набор медицинских услуг ниже всего - от 15 до 25 тысяч рублей. Но, учитывая, что договоры ДМС в России заключает менее половины предприятий, это тоже неплохо. Как рассказывает продавец-кассир Татьяна Гильфанова, оформляющая договор ДМС шестой год подряд, среди доступных услуг ей не хватает только стоматолога. Она пользуется страховкой раз в год.

Корпоративный ДМС выгоден нанимателю не только в плане повышения лояльности сотрудников и сокращения числа больничных: предприятие также получает за это налоговые льготы, отмечает управляющий партнер коммуникационного агентства "Главный Советник" Борис Молодов. На стандартный полис для одного специалиста его компания тратит 40 тысяч рублей в год, перечень услуг включает и диагностику COVID-19.

- Мы пришли к выводу, что ДМС сегодня - необходимость. Оно делает бизнес социально ответственным и конкурентоспособным на рынке труда. В нынешнем году по запросу сотрудников страховку дополним еще стоматологическими услугами, также собираемся предоставить скидку на подключение к ДМС членов их семей, - сообщил он.

Кстати

Наряду с плюсами медстрахования сотрудники выделяют и минусы. Осенью служба hh.ru узнала, что лишь 20-35 процентов россиян позитивно отзываются о действующей системе ДМС. 41 процент опрошенных недоволен программами страховой компании, в частности процедурой согласования услуг, отсутствием доступных мест в клиниках и размером медпомощи - лимитом страховых случаев и денежного покрытия.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Реформа системы медицинского страхования

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