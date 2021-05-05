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Рубрика: Общество

Неотложная помощь на обучение

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 97(8448)
Оплатить обучение минимум 10 специалистов скорой медицинской помощи намерены уральские благотворители. Фонд Святой Екатерины не только выделил средства на подготовку врачей, но и подобрал кандидатуры будущих докторов.

- Мы обсудили этот проект с руководством Уральского медицинского университета и студентами. Ребята, которые начнут обучение в ординатуре, выбраны и готовы к этой непростой работе, - рассказал директор фонда Александр Андреев.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Специализированная ординатура в вузе открывается в этом году. Как пояснила "РГ" ректор университета Ольга Ковтун, помощь благотворителей поможет проекту стартовать без задержек. Количество бюджетных мест пока неизвестно, вопрос решается на федеральном уровне. Региональные власти также определяют, сколько человек получат материальную поддержку на обучение. Но дефицит кадров настолько очевиден, что откладывать проблему в долгий ящик нельзя.

- В Екатеринбурге мы готовы принять на работу не менее 40 врачей. В районах области ситуация сложнее, - говорит главный врач городской станции скорой медицинской помощи Игорь Пушкарев.

Пандемия показала, насколько востребована и нелегка работа неотложек. Летом прошлого года, на подъеме волны коронавируса, на Урале пришлось экстренно решать вопрос технического обеспечения скорых. Количество вызовов выросло почти на треть. Пациенты жаловались на долгое ожидание, а доктора признавались: машин не хватает, нагрузка колоссальная. Выдохнуть удалось в августе, когда компании, входящие в Фонд святой Екатерины, приобрели для Екатеринбурга 25 новых, полностью укомплектованных машин. После торжественной линейки в честь передачи техники бригады тут же разъехались по вызовам.

Во вторую волну пандемии в Екатеринбург прибыло еще три десятка скорых. После этого в городе была полностью решена проблема наполнения парка машин неотложек. Местные власти даже отказались от договора с предпринимателями, предоставлявшими в аренду машины медикам. Поступили неотложки и в крупные города региона - Нижний Тагил, Первоуральск и Каменск-Уральский, на этот раз за счет программы аутсорсинга с одной из дочерних компаний "Ростеха". Сейчас нужны профессиональные кадры, готовые работать на новых автомобилях.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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