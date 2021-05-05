В Тюмени появился очередной сервис для не очень трезвых автовладельцев: опытный водитель готов довезти такого клиента до места назначения на его собственной машине. На первый взгляд, услуга знакомая, но в данном случае подана по-новому: за баранкой сидят только девушки, успешно окончившие курсы по контраварийному вождению и отъездившие минимум три года.

Чтобы на своей "ласточке" преодолеть путь от бара до дома, автовладельцу нужно заплатить от 2,5 до 3 тысяч рублей, в зависимости от типа коробки передач.

- Мы набрали 11 сотрудниц. Все прошли экзамен на профпригодность. Будем развенчивать миф, что девушка за рулем - это обязательно аварийная ситуация. Многим пассажирам комфортнее ехать именно с водителем женского пола: девушки вежливы, аккуратны, внимательны, - рассказала основательница сервиса Дарья Глебова. - Наши водители могут работать с клиентами и на постоянной основе.

А вот местные таксисты к новому виду услуг отнеслись с подозрением. Руководитель региональной гильдии таксистов Сергей Шеридан считает, что цена у этого сервиса неоправданно завышена, ведь обычная услуга "трезвый водитель" в городе лишь на тысячу рублей дороже простого заказа такси. Он также опасается, что, когда девушка везет пьяного пассажира-мужчину, произойти может все что угодно, поэтому следует беспокоиться о безопасности не пассажира, а водителя.