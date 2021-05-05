В лесу под Екатеринбургом найдено тело девушки

В городе Арамиль под Екатеринбургом найдено тело молодой женщины. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств смерти.

По неподтвержденным данным, это ранее пропавшая 28-летняя Instagram-блогер.

Как сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга, по факту обнаружения останков возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (часть 1 статьи 105 УК РФ). Проводится экспертиза, идут допросы.

По данным официального представителя главка МВД региона Валерия Горелых, личность девушки уже установлена. Однако официально ее имя пока не называется.

- Сейчас полицейские устанавливают круг знакомых погибшей, узнают, с кем она общалась в последнее время, - уточнил полковник. - Выясняется, были ли у нее разногласия с кем-то из родственников.