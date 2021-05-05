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05.05.2021 15:54

Крутящий момент

Уральцы стремятся расширить присутствие на рынке Беларуси
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 98(8449)
Беларусь и Свердловская область успешно сотрудничают уже 20 лет, хотя некоторые совместные проекты пока не дают долгожданных результатов. Определенность в буксующий проект производства дизелей для БелАЗов внес недавний визит в Екатеринбург посла Республики Беларусь Владимира Семашко.

Посещение Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ) стало одним из первых пунктов деловой программы белорусской делегации. Здесь идет сборка усовершенствованного дизеля для БелАЗа. Автогигант начал сотрудничать с УДМЗ несколько лет назад, вскоре после посещения Беларуси свердловской делегацией и ответной бизнес-миссии республики. Для восстановления товарооборота между странами, упавшего из-за введенных в 2014 году против России экономических санкций, партнерам пришлось вспомнить такие "новые-старые" понятия как кооперация, импортозамещение, локализация производства.

Фото: belaz.by
БелАЗ поставит в Россию 29 самосвалов с грузоподъемностью 220 тонн

В советские годы карьерные самосвалы, которые выпускают в Жодино, ходили как раз с уральским "сердцем" - мощные дизели ДМ производили на Турбомоторном заводе в Свердловске. Но развал промышленности 1990-х не обошел стороной и это сотрудничество: качество уральских двигателей тогда столь заметно упало, что белорусские партнеры перешли на импортные. Но уральцы не теряли надежду вернуть перспективный рынок. Новый "подход к снаряду" произошел несколько лет назад.

- В 2017 году перед УДМЗ была поставлена задача разработать и испытать двигатель для Белорусского автозавода - крупнейшего производителя, занимающего второе место в мире по выпуску карьерной техники. Он выпускает линейку машин грузоподъемностью от 25 до 450 тонн, а сейчас разрабатывает даже самосвалы 550-560 тонн. Каждому из них нужен свой двигатель. Это дело непростое - говорю как бывший конструктор. Необходимо обеспечить высокую степень надежности, высокий коэффициент использования - не менее 95-ти, а лучше 98-99 процентов, чтобы машина надежно работала и оправдывала вложения, - говорит Владимир Семашко.

Первый опытный образец, созданный на уральском заводе, после испытаний было решено усовершенствовать. Затем в Екатеринбурге разработали еще два двигателя - один из них уже поставлен на машину и отправлен на испытания в карьер, второй проходит проверку на стенде функциональных испытаний завода, и гости из Беларуси внимательно изучили этот процесс. Экскурсия, которую провел для них гендиректор предприятия Петр Скворцов, то и дело превращалась в горячее обсуждение конкретных рабочих моментов. Ведь у производителя и заказчика одна цель - создать двигатели не хуже зарубежных и как можно скорее поставить их производство на поток.

- В первую очередь мы занимаемся продвижением проекта, - отметил Петр Скворцов, - и надеемся, что по результатам промышленной эксплуатации первого двигателя нам удастся потеснить зарубежных коллег и вернуться на рынок БелАЗа.

Дизели должны пройти весь жизненный цикл, показать на определенных стадиях свои характеристики. Если они будут подтверждены, можно в следующем году выходить на серийные поставки

Говорят, опытный образец уже показал неплохие результаты и кое в чем даже превзошел изделия конкурентов, в частности расход топлива у него на 15 процентов меньше. Белорусы заинтересованы в возвращении уральского дизеля и терпеливо ждут новых конструкторских решений.

- Дизели должны пройти весь жизненный цикл, показать на определенных стадиях свои характеристики. Если они будут подтверждены, можно в следующем году выходить на серийные поставки. Мы в этом заинтересованы, тем более что один из ключевых для нас - рынок Российской Федерации, - подчеркнул в беседе с корреспондентом "РГ" замминистра промышленности Республики Беларусь Дмитрий Харитончик.

К слову, сотрудничество с уральским заводом в Беларуси поддерживают на самом высоком уровне: бывший глава БелАЗа Петр Пархомчик в прошлом году стал министром промышленности РБ. Сегодня кооперация белорусского автогиганта с предприятиями РФ достигает 50 процентов, самосвалы на 60 процентов состоят из российских комплектующих.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Свердловские власти тоже готовы активно поддерживать проект. Губернатор Евгений Куйвашев отмечает, что новый уральский двигатель позволит снизить цену самосвалов. К слову, Средний Урал - один из крупных потребителей: в карьерах региона работает около 450 БелАЗов.

Между тем производство дизелей - далеко не единственный проект белорусско-уральской кооперации. Так, у екатеринбургского НПО автоматики есть ряд наработок с МАЗом, уральцы также сотрудничают и с Минским тракторным заводом, Гомсельмашем.

В свою очередь, белорусы готовы помочь свердловчанам с проведением предстоящей Универсиады: к этому событию в Екатеринбурге планируют обновить общественный транспорт. Троллейбусы, автобусы и даже электробусы белорусского производства россиянам хорошо известны, как и техника для уборки городов, а она тоже понадобится. Тем более что такие поставки можно субсидировать за счет федеральных программ. А еще белорусы предлагают технологии очистки воды, строительства и реновации дорог и даже прямую поставку продуктов на Средний Урал.

Кстати, по словам Дмитрия Харитончика, товарооборот Среднего Урала и Беларуси с 2015 года стабильно растет. В 2019 году он превысил 88 миллионов долларов. Статистику прошлого года, увы, подпортила пандемия. Но 2021-й внушает партнерам оптимизм.

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