Беларусь и Свердловская область успешно сотрудничают уже 20 лет, хотя некоторые совместные проекты пока не дают долгожданных результатов. Определенность в буксующий проект производства дизелей для БелАЗов внес недавний визит в Екатеринбург посла Республики Беларусь Владимира Семашко.

Посещение Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ) стало одним из первых пунктов деловой программы белорусской делегации. Здесь идет сборка усовершенствованного дизеля для БелАЗа. Автогигант начал сотрудничать с УДМЗ несколько лет назад, вскоре после посещения Беларуси свердловской делегацией и ответной бизнес-миссии республики. Для восстановления товарооборота между странами, упавшего из-за введенных в 2014 году против России экономических санкций, партнерам пришлось вспомнить такие "новые-старые" понятия как кооперация, импортозамещение, локализация производства.

В советские годы карьерные самосвалы, которые выпускают в Жодино, ходили как раз с уральским "сердцем" - мощные дизели ДМ производили на Турбомоторном заводе в Свердловске. Но развал промышленности 1990-х не обошел стороной и это сотрудничество: качество уральских двигателей тогда столь заметно упало, что белорусские партнеры перешли на импортные. Но уральцы не теряли надежду вернуть перспективный рынок. Новый "подход к снаряду" произошел несколько лет назад.

- В 2017 году перед УДМЗ была поставлена задача разработать и испытать двигатель для Белорусского автозавода - крупнейшего производителя, занимающего второе место в мире по выпуску карьерной техники. Он выпускает линейку машин грузоподъемностью от 25 до 450 тонн, а сейчас разрабатывает даже самосвалы 550-560 тонн. Каждому из них нужен свой двигатель. Это дело непростое - говорю как бывший конструктор. Необходимо обеспечить высокую степень надежности, высокий коэффициент использования - не менее 95-ти, а лучше 98-99 процентов, чтобы машина надежно работала и оправдывала вложения, - говорит Владимир Семашко.

Первый опытный образец, созданный на уральском заводе, после испытаний было решено усовершенствовать. Затем в Екатеринбурге разработали еще два двигателя - один из них уже поставлен на машину и отправлен на испытания в карьер, второй проходит проверку на стенде функциональных испытаний завода, и гости из Беларуси внимательно изучили этот процесс. Экскурсия, которую провел для них гендиректор предприятия Петр Скворцов, то и дело превращалась в горячее обсуждение конкретных рабочих моментов. Ведь у производителя и заказчика одна цель - создать двигатели не хуже зарубежных и как можно скорее поставить их производство на поток.

- В первую очередь мы занимаемся продвижением проекта, - отметил Петр Скворцов, - и надеемся, что по результатам промышленной эксплуатации первого двигателя нам удастся потеснить зарубежных коллег и вернуться на рынок БелАЗа.

Дизели должны пройти весь жизненный цикл, показать на определенных стадиях свои характеристики. Если они будут подтверждены, можно в следующем году выходить на серийные поставки

Говорят, опытный образец уже показал неплохие результаты и кое в чем даже превзошел изделия конкурентов, в частности расход топлива у него на 15 процентов меньше. Белорусы заинтересованы в возвращении уральского дизеля и терпеливо ждут новых конструкторских решений.

- Дизели должны пройти весь жизненный цикл, показать на определенных стадиях свои характеристики. Если они будут подтверждены, можно в следующем году выходить на серийные поставки. Мы в этом заинтересованы, тем более что один из ключевых для нас - рынок Российской Федерации, - подчеркнул в беседе с корреспондентом "РГ" замминистра промышленности Республики Беларусь Дмитрий Харитончик.

К слову, сотрудничество с уральским заводом в Беларуси поддерживают на самом высоком уровне: бывший глава БелАЗа Петр Пархомчик в прошлом году стал министром промышленности РБ. Сегодня кооперация белорусского автогиганта с предприятиями РФ достигает 50 процентов, самосвалы на 60 процентов состоят из российских комплектующих.

Свердловские власти тоже готовы активно поддерживать проект. Губернатор Евгений Куйвашев отмечает, что новый уральский двигатель позволит снизить цену самосвалов. К слову, Средний Урал - один из крупных потребителей: в карьерах региона работает около 450 БелАЗов.

Между тем производство дизелей - далеко не единственный проект белорусско-уральской кооперации. Так, у екатеринбургского НПО автоматики есть ряд наработок с МАЗом, уральцы также сотрудничают и с Минским тракторным заводом, Гомсельмашем.

В свою очередь, белорусы готовы помочь свердловчанам с проведением предстоящей Универсиады: к этому событию в Екатеринбурге планируют обновить общественный транспорт. Троллейбусы, автобусы и даже электробусы белорусского производства россиянам хорошо известны, как и техника для уборки городов, а она тоже понадобится. Тем более что такие поставки можно субсидировать за счет федеральных программ. А еще белорусы предлагают технологии очистки воды, строительства и реновации дорог и даже прямую поставку продуктов на Средний Урал.

Кстати, по словам Дмитрия Харитончика, товарооборот Среднего Урала и Беларуси с 2015 года стабильно растет. В 2019 году он превысил 88 миллионов долларов. Статистику прошлого года, увы, подпортила пандемия. Но 2021-й внушает партнерам оптимизм.