В канун 9 Мая 93-летний ветеран Великой Отечественной войны из Екатеринбурга Александр Дмитриевич Зверев надел парадный костюм и пошел… в поликлинику, чтобы по всей форме подготовиться к великому празднику - сделать прививку от коронавируса.

- Может, в параде из-за пандемии в этом году не удастся поучаствовать, но поздравления принимать надо с уверенностью, что здоровье не подведет. А советам наших докторов и разработкам отечественных ученых я полностью доверяю, - объяснил свое решение бывший юнга Северного флота Александр Зверев.

Операция "Прививка" прошла успешно: никаких болей и прочих неприятных последствий ветеран не ощутил. Наоборот, порадовало, что давление (его измеряли перед вакцинацией) как у космонавта. Значит, есть еще порох в пороховницах и бой с нынешним врагом - коронавирусом - будет выигран. Можно и персональный парад принимать во дворе, если к дому приедет почетный караул с оркестром. Такие мини-поздравления ветеранов во время пандемии не редкость.

- О здоровье, конечно, в войну никто не думал. В далеком 42-м я ушел из школы работать на завод. Точил детали к минометам, гаубицам. У станков стояли по 12 часов без выходных и праздников. Затем записался в юнги Северного флота, - вспоминает боевой путь ветеран. - Мы, мальчишки, учились морскому делу на Соловецких островах. Жили в землянках, уходили на корабле в дозор, нередко попадали под обстрелы. Тяжело было, но знали: по-другому нельзя. И сейчас тоже иначе поступить невозможно, если хотим победить коронавирус, - каждый должен внести свою лепту.

А доктора признают: старшее поколение в особой группе риска и дело медиков - их защитить. Для людей старшего возраста в поликлиниках организуют особые дни вакцинации. В кабинет "прокладывают" чистую дорогу, минуя общие потоки пациентов. Ветеранов встречают волонтеры, помогают пройти и заполнить необходимые анкеты. Кроме того, работают выездные бригады, ставят пожилым уральцам прививки дома.

- Всем сегодня очевидно, что только вакцинопрофилактика позволит окончательно переломить ситуацию с коронавирусной инфекцией, - уверен и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Прошедший год борьбы с пандемией действительно походил на глобальную битву за жизнь с ежедневными сводками с поля боя - "красной зоны" больниц.

- Я никогда не забуду слова дедушки, за жизнь которого врачи очень долго боролись и наконец победили. В день выписки он заплакал и сказал всем, кого увидел в коридоре: "Низкий поклон. Благодарен каждому из вас. Я не запомнил ваши имена, но вы все спасли мне жизнь. Большое человеческое за это спасибо!" Для меня эти слова дорогого стоят. Чувствуешь гордость за проделанную работу, - говорит Марина Квитковская, работавшая в "красной зоне" Свердловского госпиталя ветеранов войн.

Не случайно глава региона объявил 2021-й Годом медицинского работника. Они стали народными героями. Им посвящают выставки, концерты, огромные граффити на домах. Отдают медикам должное и власти. Десятки докторов, фельдшеров и медсестер, в том числе работавших в "красной зоне", удостоены наград. Недавно в резиденции губернатора прошло вручение государственных орденов и медалей, региональных знаков отличия выдающимся медработникам.

Но лучшим "спасибо" для людей в белых халатах станут реальные дела, чтобы Средний Урал был способен во всеоружии встретить любую напасть. На это нацелена принятая в конце прошлого года первая в стране программа "Общественное здоровье уральцев".

- Борьба с вирусной угрозой заставила нас посмотреть на ситуацию под другим углом, оценить новые риски, с которыми мы можем столкнуться. Ответом на эти вызовы стала программа "Общественное здоровье уральцев". Мы определили приоритетные направления работы. Это обеспечение надежной защиты уральцев от любых вирусных и бактериальных болезней, укрепление научного и кадрового потенциала для борьбы с инфекционными заболеваниями, а также наращивание необходимой для этого производственной базы, - подчеркнул глава региона, поясняя новые цели, поставленные жизнью.