Новости

В центре Петербурга забил фонтан кипятка 17:28
В Германии отменили Мюнхенскую конференцию по безопасности из-за пандемии 17:21
СМИ: Ольга Бузова экстренно прооперирована в Москве 17:10
Частицы Вечного огня будут доставлены в 268 памятных мест Словакии 17:05
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом 16:52
Минтранс предложил выделить субсидии на льготные кредиты для ремонта дорог 16:41
Хуснуллин сравнил прекращение подачи воды в Крым из Украины с геноцидом 16:34
Роскосмос оценил ситуацию с падением частей китайской ракеты 16:16
Капитан сборной РФ по хоккею Шипачев не сыграет на ЧМ 16:16
ЕР не поддержала введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч 16:03
Представительница Регины Тодоренко отказалась назвать ее диагноз 16:02
"Победа" возобновит полеты в Рим с 12 июня 15:57
Глава Минприроды объяснил, зачем вкладывать деньги в изучение мерзлоты 15:51
Аккаунт мессенджера Signal заблокировали в Instagram 15:51
В Турции задержали устроивших обнаженную фотосессию украинок 15:49
Россияне снова смогут подать документы на визу Испании и Болгарии 15:45
СМИ: Руй Витория близок к подписанию контракта со "Спартаком" 15:42
Программа экологического развития России обойдется в 50 млрд рублей 15:39
ВОЗ и ФРГ создадут в Берлине центр анализа информации об эпидемиях в мире 15:31
"Крылья Советов" выиграли ФНЛ, Сергеев побил рекорд турнира по голам 15:18
Bloomberg узнал, сколько получила жена Билла Гейтса в день развода 15:17
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум 15:16
Хуснуллин: Россия обеспечит Крым водой без поставок из Украины 15:15
СМИ узнали, от чего умер принц Филипп 15:12
Появился первый кадр из продолжения "Не дыши" 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
05.05.2021 16:16
Рубрика: Общество

Роскосмос оценил ситуацию с падением частей китайской ракеты

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сход с орбиты второй ступени китайской ракеты CZ-5B ("Чанчжэн-5Б") находится под наблюдением российской стороны. В Роскосмосе заявили, что части несгораемой конструкции не угрожают России, передает ТАСС.

Фото: "Роскосмос"
"Роскосмос": Запуск с Байконура 34 спутников OneWeb запланирован на лето

Ступень весит 18 тонн. Она прекратит баллистическое существование в интервале времени c 04:00 (ДМВ) 8 мая по 23:00 (ДМВ) 9 мая 2021 года.

Примерно 7 или 8 мая можно будет определить варианты точки падения. "Но Россию не заденет", - отметили в Роскосмосе.

Напомним, что ракета-носитель CZ-5B вывела на орбиту базовый модуль Tianhe будущей китайской модульной космической станции.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

Главное сегодня

ЕР не поддержала введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч
Российские банки начали повышать ставки по вкладам
Путин выразил соболезнования в связи с обрушением метромоста в Мексике
Надзорный совет Facebook решил сохранить блокировку аккаунтов Трампа
В ГД объяснили запрет на участие в выборах для причастных к экстремизму
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19