Роскосмос оценил ситуацию с падением частей китайской ракеты

Сход с орбиты второй ступени китайской ракеты CZ-5B ("Чанчжэн-5Б") находится под наблюдением российской стороны. В Роскосмосе заявили, что части несгораемой конструкции не угрожают России, передает ТАСС.

Ступень весит 18 тонн. Она прекратит баллистическое существование в интервале времени c 04:00 (ДМВ) 8 мая по 23:00 (ДМВ) 9 мая 2021 года.

Примерно 7 или 8 мая можно будет определить варианты точки падения. "Но Россию не заденет", - отметили в Роскосмосе.

Напомним, что ракета-носитель CZ-5B вывела на орбиту базовый модуль Tianhe будущей китайской модульной космической станции.