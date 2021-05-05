Российские банки начали повышать ставки по вкладам

В информации агентства приводятся примеры: ПСБ изменил условия по пяти продуктам из шести в линейке вкладов, с максимальным увеличением от 1,45% до 1,5%.

"Почта-банк" повысил ставки по всей базовой линейке вкладов: в депозитах на 1 год ставка выросла на 0,25 п.п., а на 1,5 года - на 0,35 п.п. Промсвязьбанк тоже изменил условия по своим продуктам: здесь максимальный рост составил от 1,45 до 1,5 процента. А банк "Открытие" улучшил условия по накопительным счетам - рост ставок составит 0,2-0,5 процентного пункта.

Московский кредитный банк запустил акцию по начислению процентов на остаток средств по картам при зачислении зарплаты.

Такая реакция коммерческих банков прогнозировалась Центробанком: 24 апреля он сообщал о возможности повышения российскими банками ставок по сберегательным продуктам на фоне решения об увеличении ключевой ставки до пяти процентов годовых. По данным Центробанка, подобное решение поспособствовало увеличению привлекательности банковских депозитов для населения.