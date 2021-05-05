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05.05.2021 10:17
Рубрика: Общество

Российский ученый избран в члены Национальной академии наук США

Текст: Юрий Медведев
Один из ведущих в мире специалистов в области геронтологии, профессор Гарвардской медицинской школы Вадим Гладышев стал членом Национальной академии наук США. Хотя он много лет работает за границей, его хорошо знают в России.
Фото: ПостНаука / youtube Фото: ПостНаука / youtube
Фото: ПостНаука / youtube

Выиграв мегагрант, он возглавил лабораторию в МГУ, где изучались новые подходы к проблемам долголетия. Его лекции, в том числе и на онлайн-форуме "Наука будущего - наука молодых", где ведущие ученые, в том числе Нобелевские лауреаты, представили самые последние достижения в различных областях науки, вызвали множество откликов. А его интервью в "РГ" стало одним из научных хитов полосы Наука.

Редакция поздравила ученого и попросила ответить на несколько вопросов.

Какие условия приема в члены этой академии? Сформулировано, за что избрали?

Вадим Гладышев: В Национальную академию наук США выбирают за конкретное открытие или их сумму. Меня выбрали за работы по селену и селен-содержащим белкам. Например, мы нашли, что в человеке есть всего 25 белков, содержащих селен, и это помогло понять, зачем этот химический элемент нам нужен, и что он делает.

Думаю, такое избрание - этапный момент в жизни любого ученого. Среди ученых нашей страны, ставших членами американской академии, имена Менделеева, Павлова, Капицы, Ландау, Алферова, Сахарова, Фортова, Гейма, Новоселова. Что чувствуете, попав в такую хорошую компанию?

Вадим Гладышев: Быть выбранным в академию, конечно, большая честь, но большинство из вашего списка - Нобелевские лауреаты. Это совсем другой уровень. И это стимул добиваться еще большего в своих исследованиях, делать новые важные открытия.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Что дает это звание?

Вадим Гладышев: Академия помогает государству формировать политику в области науки и дает ему советы по многим важным вопросам. Члены академии также участвуют в редакционной политике ведущих научных изданий.

Теперь вы сами можете выдвигать новых членов академии?

Вадим Гладышев: Да, я могу участвовать в выдвижении и выборах новых членов.

А в нашу родную академию наук вас не выдвигали?

Вадим Гладышев: Не знаю. Об этом надо спрашивать коллег. Вообще, у меня такое впечатление, что российских граждан, большей частью работающих за границей, не очень выбирают в Российскую академию наук. Но, может, это зависит от области науки, в которой работает конкретный ученый.

Общество Наука В мире США Научный подход с Юрием Медведевым

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