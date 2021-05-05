Российско-белорусский "Детский альбом" показали в рамках ММКФ

В Московском доме кино в рамках завершившегося недавно Московского международного фестиваля был показан сборник мультфильмов "Детский альбом", выполненный в смешанной анимационной технике. Альбом снят студией М.И.Р. совместно с Национальной киностудией "Беларусьфильм".

В работе над проектом принимала участие талантливый мультипликатор из Минска Елена Петкевич. Елена по профессии архитектор, в 1986 году окончила Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Федора Хитрука и Юрия Норштейна). Сотрудничала со Свердловской киностудией и "Союзмультфильмом". С 1990 года - в штате "Беларусьфильма".

58-минутный "Детский альбом" состоит из двух частей и 20 фрагментов. В первой части звучит музыка Баха, Моцарта, Чайковского. Во второй - произведения композиторов XX века - Шостаковича, Прокофьева, белорусского классика Евгения Глебова...

В прошлом году "Детский альбом" был презентован на "Славянском базаре в Витебске". Тогда студия М.И.Р. и "Беларусьфильм" стали лауреатами премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии открытия фестиваля вручил награды авторскому коллективу в составе автора, режиссера и продюсера Ирины Марголиной, режиссера Оксаны Черкасовой и белорусских режиссеров Елены Петкевич и Ирины Кодюковой .

Сейчас студия работает над фильмом "Онегин". Это фантасмагорическая история о режиссере, приехавшем в Россию, чтобы постичь глубину поэта Пушкина. Иностранец останавливается в отеле "Онегин", где погружается в мир образов писателя и музыки Чайковского. Знакомится с хозяйкой отеля - оперной дивой Любой, с которой, как оказалось, они были знакомы с детских лет.

В роли режиссера - знаменитый английский мастер кукольной анимации, обладатель премий "Оскар" и BAFTA Барри Первез. Любу играет прославленная Любовь Казарновская. В фильме мы услышим ее восхитительное исполнение партии Татьяны в опере Чайковского, записанное в 1994 году.