Росстандарт изменил кодификацию робототехники

Росстандарт внес коды промышленной робототехники и устройства числового программного управления в общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) и Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2).

Промышленная робототехника - средство автоматизации производственных процессов. Оно активно используется на предприятиях автомобилестроения, машиностроения, авиастроения, судостроения и металлургии. Применение промышленной робототехники позволяет в несколько раз увеличить объем и качество выпускаемой продукции, повысить конкурентоспособность предприятий на российском и международных рынках, освободить человека от продолжительной, монотонной, тяжелой физической работы.

Утверждение кодов ОКПД 2 и ОКВЭД 2 позволит усовершенствовать нормативно-правовое регулирование и систему сбора статистики в отраслях промышленной робототехники и систем числового программного управления, а также модернизировать механизмы государственной поддержки производства этой продукции.

"Российский рынок промышленной робототехники с 2010 года увеличился более чем в 6 раз с 230 до 1410 единиц. В области производства систем ЧПУ мы также добились больших успехов. Сейчас их производят "Мехатроника", "Модмаш-софт", "Инэлси", "Балт-Систем", "Числовая механика", "Ижпрэст" и другие предприятия. Они с каждым годом наращивают темпы по производству и расширению номенклатурного ряда. Внесенные изменения в российские классификаторы помогут более качественно отслеживать динамику развития российских производителей робототехники и систем ЧПУ и оказывать им государственную поддержку финансовыми и регуляторными механизмами. В перспективе это должно привести к увеличению доли российских производителей этой продукции на российском рынке", - заявил Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ.