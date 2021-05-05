Новости

Лукашенко поручил довести до Европы "перспективы" в случае новых санкций 20:39
В Лондоне появится дипмиссия Евросоюза 19:58
Заключенные получат возможность отправлять электронные письма 19:54
Перечень платных услуг для заключенных в СИЗО будет расширен 19:40
В Крыму сток водопадов решили перебросить в водохранилища 19:34
В Вологодской области у женщины-банкрота заберут единственное жилье 19:17
Трамп назвал позором для США блокировку его аккаунтов в социальных сетях 19:08
Меркель: Между США и Германией нет единства по "Северному потоку-2" 18:28
В Германии запретили исламистскую организацию 18:18
В Петербурге справочная служба начала записывать людей в поликлиники 18:17
Меркель назвала продление ДСНВ важным сигналом 18:14
В правительстве одобрили денонсацию Договора по открытому небу 17:51
Белорусские архивисты могли открыть место рождения маршала Рокоссовского 17:43
Синоптик предупредил о холодах в начале июня 17:42
Фото: Ярославского ветерана поздравили со 105-летием 17:39
В Петербурге создали вакцину от туберкулеза в виде спрея 17:30
В Германии отменили Мюнхенскую конференцию по безопасности из-за пандемии 17:21
СМИ: Ольга Бузова экстренно прооперирована в Москве 17:10
Частицы Вечного огня будут доставлены в 268 памятных мест Словакии 17:05
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом 16:52
Минтранс предложил выделить субсидии на льготные кредиты для ремонта дорог 16:41
Хуснуллин сравнил прекращение подачи воды в Крым из Украины с геноцидом 16:34
Роскосмос оценил ситуацию с падением частей китайской ракеты 16:16
Капитан сборной РФ по хоккею Шипачев не сыграет на ЧМ 16:16
ЕР не поддержала введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч 16:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
05.05.2021 19:09
Рубрика: В мире

Классы в прицеле дипломатии

Действия властей Чехии грозят закрыть двери русской школы, где учатся дети из разных стран
Текст: Екатерина Забродина, Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 98(8449)
Дипломатическая война, которую Прага развязала против Москвы под надуманным предлогом, не только отбросит назад двусторонние политические и экономические отношения, но может ударить и по связи двух народов. Из-за действий чешской стороны под угрозой дальнейшее существование школы при посольстве России в Праге, в которой на протяжении почти 70 лет учились и учатся дети не только дипломатов и наших соотечественников, но и выходцев из десятков других стран.
Прага объявила дипломатическую войну не только посольству России (на фото), но и русской школе. Фото: РИА Новости Прага объявила дипломатическую войну не только посольству России (на фото), но и русской школе. Фото: РИА Новости
Прага объявила дипломатическую войну не только посольству России (на фото), но и русской школе. Фото: РИА Новости

Власти Чехии, помимо высылки российских дипломатов и сокращения персонала посольства РФ в Праге, предъявили новые требования к учителям школы: с 31 мая они обязаны получать аккредитацию в местном МВД на общих основаниях. Теперь дальнейшая работа образовательного учреждения под большим вопросом.

Главу минюста Чехии вызвали к премьеру после заявлений о взрывах во Врбетице

"Глубоко сожалеем, что бездумные и провокационные действия чешских властей по ограничению российского присутствия в Чехии затронули интересы детей, а это порядка 300 учащихся, в том числе из семей наших соотечественников", - прокомментировали "РГ" на Смоленской площади. В департаменте информации и печати МИД РФ рассказали, что "прорабатываются все возможные варианты" сохранения школы в том или ином виде. "Хотя очевидно, что в условиях введенных чешской стороной ограничений и требований к учителям провести регистрацию на общих основаниях в МВД Чехии (учебный процесс в нашей школе обеспечивают 15 преподавателей) рассчитывать на продолжение ее полноценного функционирования в привычном формате не приходится. Будем вынуждены кардинально переработать апробированную за многие десятилетия схему обеспечения деятельности школы при российской дипмиссии в Праге", - сообщил дипломатический источник "РГ". В российском дипведомстве настаивают, что "вину за произошедшее целиком несет чешская сторона, которая в ультимативном порядке предъявила эти требования, даже не удосужившись выяснить, когда в России заканчивается учебный год".

Школа при посольстве России в Чехии обучала и сближала детей из разных стран почти 70 лет, но требования Праги поставили ее будущее под вопрос

Ранее в поддержку школы высказались ее выпускники разных поколений, обратившиеся к главам МИД двух стран с призывом сделать все возможное для сохранения этого образовательного учреждения.

"Все годы своего существования русская - советская - российская школа в Праге была оплотом просвещения, гуманитарного сотрудничества и интернационализма. Наверное, мало найдется на Земле стран, молодые граждане которых не обучались бы вместе с нами - русские, украинцы, белорусы, казахи, молдаване, немцы, поляки, чехи, словаки, французы, чилийцы, гватемальцы, уругвайцы, арабы и многие-многие другие прошли через ее классы и коридоры. Всем она давала знания, учила дружбе, избавляла от многих предрассудков и наконец провожала в большую жизнь. Все мы сохранили о ней самые теплые и радостные воспоминания", - говорится в обращении, подписанном более чем 200 выпускниками школы.

Выпускники предлагают рассматривать вопрос о существовании школы отдельно от развязанного Чехией дипломатического конфликта. "Неужели от наших взрослых конфликтов должны страдать нынешние и будущие поколения детей? Уверены, что все вопросы между Россией и Чехией будут решены, все вернется на круги своя. Но разрушить легко, гораздо сложнее воссоздать. Тем более когда речь идет о таких сложных и чувствительных вещах, как школа, как детская психика, как дружба и чувства детей", - подчеркнули бывшие ученики школы.

Захарова: Обвинения по Болгарии и Чехии стали частью кампании Запада против РФ

Пока же в школе пытаются завершить текущий учебный год, насколько это возможно в сложившихся условиях, в нормальном режиме. Как рассказал "РГ" директор школы Сергей Яковлевич Рыженков, учебный процесс пока проходит без изменений. В соответствии с распоряжением руководства посольства России в Чехии в условиях сохранения опасности риска распространения COVID-19 обучение в школе проходит в дистанционном формате. "Аттестация будет проходить в установленные календарным учебным графиком сроки - до 29 мая. Мероприятия, посвященные Дню Победы, в подготовке и проведении которых принимают участие ученики школы, пройдут в онлайн-режиме, - сообщил директор. - Фильмы, видеоконцерт и радиоспектакль, посвященные 9 Мая, для всех учеников и их родителей будут размещены на сайте школы".

В мире Европа Чехия Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД

Главное сегодня

Мишустин назвал дату для отчета о выплатах в 10 тыс рублей на школьников
В правительстве одобрили денонсацию Договора по открытому небу
Меркель: Между США и Германией нет единства по "Северному потоку-2"
ЕР не поддержала введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч
Российские банки начали повышать ставки по вкладам
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Зачем на Украину едет госсекретарь США