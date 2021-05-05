Дипломатическая война, которую Прага развязала против Москвы под надуманным предлогом, не только отбросит назад двусторонние политические и экономические отношения, но может ударить и по связи двух народов. Из-за действий чешской стороны под угрозой дальнейшее существование школы при посольстве России в Праге, в которой на протяжении почти 70 лет учились и учатся дети не только дипломатов и наших соотечественников, но и выходцев из десятков других стран.

Власти Чехии, помимо высылки российских дипломатов и сокращения персонала посольства РФ в Праге, предъявили новые требования к учителям школы: с 31 мая они обязаны получать аккредитацию в местном МВД на общих основаниях. Теперь дальнейшая работа образовательного учреждения под большим вопросом.

"Глубоко сожалеем, что бездумные и провокационные действия чешских властей по ограничению российского присутствия в Чехии затронули интересы детей, а это порядка 300 учащихся, в том числе из семей наших соотечественников", - прокомментировали "РГ" на Смоленской площади. В департаменте информации и печати МИД РФ рассказали, что "прорабатываются все возможные варианты" сохранения школы в том или ином виде. "Хотя очевидно, что в условиях введенных чешской стороной ограничений и требований к учителям провести регистрацию на общих основаниях в МВД Чехии (учебный процесс в нашей школе обеспечивают 15 преподавателей) рассчитывать на продолжение ее полноценного функционирования в привычном формате не приходится. Будем вынуждены кардинально переработать апробированную за многие десятилетия схему обеспечения деятельности школы при российской дипмиссии в Праге", - сообщил дипломатический источник "РГ". В российском дипведомстве настаивают, что "вину за произошедшее целиком несет чешская сторона, которая в ультимативном порядке предъявила эти требования, даже не удосужившись выяснить, когда в России заканчивается учебный год".

Школа при посольстве России в Чехии обучала и сближала детей из разных стран почти 70 лет, но требования Праги поставили ее будущее под вопрос

Ранее в поддержку школы высказались ее выпускники разных поколений, обратившиеся к главам МИД двух стран с призывом сделать все возможное для сохранения этого образовательного учреждения.

"Все годы своего существования русская - советская - российская школа в Праге была оплотом просвещения, гуманитарного сотрудничества и интернационализма. Наверное, мало найдется на Земле стран, молодые граждане которых не обучались бы вместе с нами - русские, украинцы, белорусы, казахи, молдаване, немцы, поляки, чехи, словаки, французы, чилийцы, гватемальцы, уругвайцы, арабы и многие-многие другие прошли через ее классы и коридоры. Всем она давала знания, учила дружбе, избавляла от многих предрассудков и наконец провожала в большую жизнь. Все мы сохранили о ней самые теплые и радостные воспоминания", - говорится в обращении, подписанном более чем 200 выпускниками школы.

Выпускники предлагают рассматривать вопрос о существовании школы отдельно от развязанного Чехией дипломатического конфликта. "Неужели от наших взрослых конфликтов должны страдать нынешние и будущие поколения детей? Уверены, что все вопросы между Россией и Чехией будут решены, все вернется на круги своя. Но разрушить легко, гораздо сложнее воссоздать. Тем более когда речь идет о таких сложных и чувствительных вещах, как школа, как детская психика, как дружба и чувства детей", - подчеркнули бывшие ученики школы.

Пока же в школе пытаются завершить текущий учебный год, насколько это возможно в сложившихся условиях, в нормальном режиме. Как рассказал "РГ" директор школы Сергей Яковлевич Рыженков, учебный процесс пока проходит без изменений. В соответствии с распоряжением руководства посольства России в Чехии в условиях сохранения опасности риска распространения COVID-19 обучение в школе проходит в дистанционном формате. "Аттестация будет проходить в установленные календарным учебным графиком сроки - до 29 мая. Мероприятия, посвященные Дню Победы, в подготовке и проведении которых принимают участие ученики школы, пройдут в онлайн-режиме, - сообщил директор. - Фильмы, видеоконцерт и радиоспектакль, посвященные 9 Мая, для всех учеников и их родителей будут размещены на сайте школы".