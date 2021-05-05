С Принцевых островов в Стамбуле таинственно исчезли 860 лошадей

В Турции разгорается скандал, связанный с таинственным исчезновением лошадей, которые раньше катали туристов в фаэтонах на Принцевых островах в Стамбуле.

Многие годы на Принцевых островах, где запрещены автомобили, кроме служебных с двигателями внутреннего сгорания, местные извозчики катали приплывающих туристов в повозках, запряженных лошадями. Однако несколько лет назад зоозащитники, а следом за ними и власти обратили внимание на плохие условия содержания лошадей. Последней каплей стала эпидемия сапа на главном острове - Бююкаде.

В 2019 году мэрия Стамбула, которую возглавляет Экрем Имамоглу, выдвинувшийся от оппозиционной партии CHP, приняла решение прекратить использование лошадей на Принцевых островах и перейти на электромобили. Город выкупил 1179 лошадей, которых должны были передать различным организациям.

Однако что стало с лошадями на самом деле - неизвестно, и это тревожит общественность. Известно, как турки заботятся о животных, поэтому грубое отношение к ним зачастую вызывает больше возмущения, чем насилие над людьми.

На сегодня нет никаких официальных документов, подтверждающих дальнейшую судьбу лошадей, поэтому в соцсетях бродят слухи, что их отправили на колбасу. Особенно активна зоозащитная организация Adalar'ın Atları Platformu (Платформа лошадей с Принцевых островов). По ее информации, 224 лошади погибли при перевозке с островов. Еще 115 лошадей, вроде как, переданы конной полиции Стамбула, и у них все хорошо. Остальные же розданы организациям и физическим лицам, и в каком они состоянии - неизвестно.

А 100 лошадей были переданы муниципалитету Дёртйол в провинции Хатай на юге страны, и с этими животными больше всего вопросов. Они просто исчезли. Как заявил мэр Дёртйола Фадыр Кескин, "лошади убежали". По информации Adalar'ın Atları Platformu, на самом деле животных передали в коневодческое хозяйство, которое разорилось за время пандемии, и часть лошадей погибла, а часть была перепродана.

Всего, по подсчетам зоозащитников, неизвестна судьба 860 лошадей.

Эта таинственная история вызывает много вопросов к мэру Стамбула, на которого и так постоянно идут нападки со стороны правящей партии (например, на днях Имамоглу обвинили, что он стоял перед мавзолеем султана Мехмеда Завоевателя, сложив руки за спиной, а это неуважение).

При этом мэрия не дает никаких ответов касательно судьбы животных, что еще больше усугубляет подозрения, что дело нечисто. И если к нападкам на мэра, связанным с его оппозиционными взглядами, многие относятся с пониманием, то обвинение в плохом обращение с животными - это очень серьезный удар по репутации в Турции, где у каждого уличного кота есть своя поилка.