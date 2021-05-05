Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 121-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"

Принят Государственной Думой 14 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Внести в абзац первый части 3 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4210; 2018, N 1, ст. 69; 2019, N 52, ст. 7841; 2021, N 9, ст. 1467) изменение, изложив его в следующей редакции:

"3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, устанавливает:".

Президент Российской Федерации В. Путин