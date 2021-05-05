Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 130-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"

Принят Государственной Думой 13 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2001, N 30, ст. 3061; 2002, N 21, ст. 1919; N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2004, N 18, ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, N 14, ст. 1212; 2006, N 11, ст. 1148; N 29, ст. 3121, 3122, 3123; N 41, ст. 4206; N 50, ст. 5281; 2007, N 50, ст. 6241; 2008, N 52, ст. 6235; 2009, N 18, ст. 2149; N 26, ст. 3124; N 48, ст. 5736; 2011, N 30, ст. 4589; N 46, ст. 6407; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7366; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7613; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1094; N 23, ст. 2930; N 26, ст. 3365; N 49, ст. 6924; 2015, N 29, ст. 4356; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 1, ст. 46, 53; N 27, ст. 3929; 2018, N 32, ст. 5102; 2019, N 18, ст. 2222; N 40, ст. 5488; 2020, N 12, ст. 1656; N 29, ст. 4510) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 7 статьи 35 слова "подпунктами "д", "е", "е1" и "з" пункта 1, подпунктами "в" и "д" пункта 2" заменить словами "подпунктами "д", "д1", "д2", "е", "е1" и "з" пункта 1, подпунктами "в", "г" (в связи с наличием у военнослужащего статуса обвиняемого (подсудимого) по уголовному делу о совершенном по неосторожности преступлении против государственной власти или об умышленном преступлении, наличием у военнослужащего непогашенной или неснятой судимости за данные преступления, прекращением в отношении его уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям, если со дня прекращения такого уголовного дела (уголовного преследования) не истек срок, равный сроку давности привлечения к уголовной ответственности за совершение этих преступлений, уклонением военнослужащего от проверочных мероприятий и (или) сообщением им заведомо ложных анкетных данных, однократным нарушением военнослужащим взятых на себя предусмотренных контрактом о прохождении военной службы обязательств, связанных с защитой государственной тайны, либо выявлением в результате проверочных мероприятий действий военнослужащего, создающих угрозу безопасности Российской Федерации), "д", "е1", "е2", "к" и "л" пункта 2";

2) статью 37 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Порядок и условия командирования военнослужащих, если иное не определено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, определяются министром обороны Российской Федерации, руководителем иного федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.";

3) в подпункте "г" пункта 2 статьи 51 слово "лишением" заменить словом "прекращением";

4) в подпункте "в" пункта 2 статьи 578 слово "лишением" заменить словом "прекращением".

Президент Российской Федерации В. Путин