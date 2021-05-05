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05.05.2021 15:12
Рубрика: В мире

СМИ узнали, от чего умер принц Филипп

Текст: Диана Ковалева

В официальных документах причиной смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа значится преклонный возраст. Об этом сообщает газета Telegraph.

Фото: BUCKINGHAM PALACE / AFP
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По данным издания, лечащий врач британской королевской семьи написал в документах, что 99-летний герцог Эдинбургский скончался от старости. Других же заболеваний или травм, которые могли бы стать причиной его кончины, якобы не было. Напомним, что за несколько недель до смерти принцу Филиппу сделали хирургическую операцию на сердце.

Супруг королевы Елизаветы II скончался 9 апреля. Официально Букингемский дворец о причинах его смерти не заявлял.

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