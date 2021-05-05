Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 127-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 14 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 19, ст. 2272; N 29, ст. 3612; 2010, N 19, ст. 2290; N 31, ст. 4165; 2011, N 17, ст. 2317; N 30, ст. 4596; N 49, ст. 7062; N 50, ст. 7354; 2012, N 53, ст. 7582; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4025, 4031; 2014, N 23, ст. 2930; N 26, ст. 3376; 2015, N 1, ст. 76; N 14, ст. 2018; N 27, ст. 3993, 3995; N 41, ст. 5628; N 45, ст. 6209; 2016, N 18, ст. 2507; N 23, ст. 3277; N 48, ст. 6736; 2017, N 14, ст. 2003; N 31, ст. 4751; N 50, ст. 7544; 2018, N 7, ст. 975; N 17, ст. 2428; N 24, ст. 3414; N 52, ст. 8096, 8097; 2019, N 27, ст. 3537; 2020, N 29, ст. 4500; N 31, ст. 5029, 5031, 5032, 5033; 2021, N 1, ст. 32, 63; Российская газета, 2021, 9 апреля) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"Институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в настоящем Федеральном законе, применяются в том значении, в котором они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:";

б) пункт 31-1 изложить в следующей редакции:

"31-1) детско-юношеский спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическую подготовку лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, посредством их участия в организованных и (или) самостоятельных занятиях, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, а также на подготовку спортивного резерва;";

в) пункт 10 признать утратившим силу;

г) пункт 151 изложить в следующей редакции:

"151) спортивная подготовка - учебно-тренировочный процесс, который подлежит планированию, осуществляется в рамках образовательной или трудовой деятельности, направлен на физическое воспитание и физическое развитие спортсменов, совершенствование их спортивного мастерства посредством систематического участия в спортивных мероприятиях, в том числе спортивных соревнованиях;";

д) в пункте 19 слово "тренировочные" заменить словом "учебно-тренировочные";

е) пункт 24 изложить в следующей редакции:

"24) тренер-преподаватель (далее также - тренер) - физическое лицо, которое имеет соответствующее среднее профессиональное образование или высшее образование, организует учебно-тренировочный процесс, включая проведение со спортсменами, обучающимися учебно-тренировочных мероприятий, а также руководит их состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов;";

ж) пункт 241 изложить в следующей редакции:

"241) федеральные стандарты спортивной подготовки - совокупность минимальных требований к спортивной подготовке по видам спорта;";

з) в пункте 31 слова "часть спорта" заменить словами "часть детско-юношеского спорта";

2) в пункте 11 статьи 3 слова ", школьного спорта" заменить словами "(включая школьный спорт)";

3) в статье 6:

а) в пункте 21 слова ", школьного спорта" заменить словами "(включая школьный спорт)";

б) пункт 211 дополнить словами "и примерных дополнительных образовательных программ спортивной подготовки";

в) пункт 212 признать утратившим силу;

4) в статье 8:

а) в части 1:

в пункте 11 слова ", школьного спорта" заменить словами "(включая школьный спорт)";

пункт 41 изложить в следующей редакции:

"41) развитие детско-юношеского спорта;";

пункты 91 и 93 признать утратившими силу;

б) в пункте 2 части 2 слово "тренировочных" заменить словом "учебно-тренировочных";

5) в части 1 статьи 9:

а) в пункте 2 слова "и школьного спорта" заменить словами "(включая школьный спорт)";

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципальных образований, субъектов Российской Федерации;";

6) в пункте 2 статьи 91 слово "тренировочных" заменить словом "учебно-тренировочных";

7) в части 2 статьи 10 слово "тренировочных" заменить словом "учебно-тренировочных";

8) в статье 19:

а) в части 1 слово "тренировочную" заменить словом "учебно-тренировочную";

б) в пункте 1 части 41 слово "тренировочные" заменить словом "учебно-тренировочные";

9) в части 6 статьи 191 слова "Организации, осуществляющие спортивную подготовку, по решению своего уполномоченного органа и" заменить словами "Организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки,";

10) в части 7 статьи 22 слова "организациями, осуществляющими спортивную подготовку" заменить словами "организациями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки";

11) в пункте 1 части 2 статьи 24 слово "тренировочных" заменить словом "учебно-тренировочных";

12) в пункте 3 части 4 статьи 262 слово "тренировочные" заменить словом "учебно-тренировочные";

13) в статье 27:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Принадлежность лица, проходящего спортивную подготовку, к организации, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, определяется на основании распорядительного акта такой организации о приеме указанного лица на обучение по дополнительной образовательной программе спортивной подготовки на основании государственного (муниципального) задания за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или договора об оказании платных образовательных услуг.";

б) часть 3 признать утратившей силу;

14) в части 2 статьи 28:

а) в пункте 2 слово "физкультурно-спортивной" заменить словами "физическому развитию и физической";

б) в пункте 3 слова "навыков физической культуры" заменить словами "двигательных навыков, знаний о физической культуре";

в) пункт 4 после слова "учебных" дополнить словами "и внеучебных";

15) в части 3 статьи 29 слово "тренировочный" заменить словом "учебно-тренировочный";

16) в части 7 статьи 31 слова "детско-юношеские спортивно-адаптивные школы" заменить словами "спортивные школы, в том числе по адаптивному спорту";

17) статью 32 изложить в следующей редакции:

"Статья 32. Система спортивной подготовки

1. Система спортивной подготовки включает в себя:

1) федеральные стандарты спортивной подготовки;

2) примерные дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, дополнительные образовательные программы спортивной подготовки;

3) организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки;

4) центры спортивной подготовки (центры подготовки спортивного резерва), медицинские организации, включая центры спортивной медицины, научные организации в области физической культуры и спорта, физкультурно-спортивные организации;

5) тренеров-преподавателей, иных специалистов в области физической культуры и спорта, лиц, проходящих спортивную подготовку, включая обучающихся, родителей (законных представителей) таких несовершеннолетних лиц;

6) органы государственной власти, осуществляющие государственное управление в области физической культуры и спорта, в сфере образования, в области обороны, в области безопасности, в сфере организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в области физической культуры и спорта и в сфере образования, созданные указанными органами государственной власти и органами местного самоуправления консультативные, совещательные и иные органы;

7) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, спортивные федерации, общественные объединения, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта и (или) в сфере образования.

2. При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются следующие этапы:

1) спортивно-оздоровительный этап;

2) этап начальной подготовки;

3) учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации);

4) этап совершенствования спортивного мастерства;

5) этап высшего спортивного мастерства.

3. Содержание спортивно-оздоровительного этапа определяется дополнительными общеразвивающими программами в области физической культуры и спорта в соответствии с законодательством об образовании. На спортивно-оздоровительный этап не распространяются требования федеральных стандартов спортивной подготовки.

4. Содержание этапов спортивной подготовки, указанных в пунктах 2-5 части 2 настоящей статьи, определяется дополнительными образовательными программами спортивной подготовки, разрабатываемыми организациями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, с учетом примерных дополнительных образовательных программ спортивной подготовки.

5. Если на одном из этапов спортивной подготовки, указанных в пунктах 2 - 4 части 2 настоящей статьи, результаты прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям, установленным примерными дополнительными образовательными программами спортивной подготовки, прохождение следующего этапа спортивной подготовки не допускается. Вне зависимости от результатов прохождения любого этапа спортивной подготовки, указанного в пунктах 2 - 5 части 2 настоящей статьи, граждане вправе продолжить прохождение спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе.

6. Система спортивной подготовки создает условия для непрерывного прохождения этапов спортивной подготовки с учетом физической подготовленности лиц, проходящих спортивную подготовку.";

18) в статье 33:

а) в части 1 слова "и реализации" заменить словами "примерных дополнительных образовательных";

б) в пункте 3 части 2 слова "спортсменов высокого класса" заменить словами "спортивного резерва";

в) в части 3:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) требования к структуре и содержанию примерных дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, в том числе к их теоретическим и практическим разделам применительно к этапам спортивной подготовки, указанным в пунктах 2 - 5 части 2 статьи 32 настоящего Федерального закона, включая сроки реализации таких этапов и возрастные границы лиц, проходящих спортивную подготовку, по отдельным этапам;";

пункт 2 дополнить словами ", уровень спортивной квалификации таких лиц (спортивные разряды и спортивные звания)";

пункт 3 после слова "реализуемой" дополнить словами "дополнительной образовательной";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) требования к результатам прохождения спортивной подготовки применительно к этапам спортивной подготовки, указанным в пунктах 2-5 части 2 статьи 32 настоящего Федерального закона;";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) требования к кадровым и материально-техническим условиям реализации этапов спортивной подготовки и иным условиям.";

г) части 5 и 6 признать утратившими силу;

д) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Федеральные стандарты спортивной подготовки не применяются работодателями в отношении спортсменов, с которыми заключены трудовые договоры, а также общероссийскими спортивными федерациями в отношении членов спортивных сборных команд Российской Федерации по соответствующим видам спорта.";

19) в статье 34:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Порядок разработки и утверждения федеральных стандартов спортивной подготовки устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.";

б) часть 4 дополнить предложениями следующего содержания: "Срок действия федеральных стандартов спортивной подготовки не превышает четыре года. По истечении указанного срока федеральные стандарты спортивной подготовки не применяются.";

20) статью 341 изложить в следующей редакции:

"Статья 341. Организация спортивной подготовки

1. Спортивная подготовка в Российской Федерации может осуществляться на основании государственного (муниципального) задания за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, договора об оказании платных образовательных услуг или в рамках трудовой деятельности в соответствии с трудовым законодательством.

2. Организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, вправе использовать в своем наименовании слова "олимпийский", "паралимпийский", "сурдлимпийский" или образованные на их основе слова и словосочетания в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта по согласованию с Олимпийским комитетом России, Паралимпийским комитетом России и Сурдлимпийским комитетом России, если иное не установлено федеральными законами.

3. Организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в том числе за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, вправе проводить спортивные мероприятия за пределами Российской Федерации в случае, если дополнительными образовательными программами спортивной подготовки предусмотрено проведение спортивных мероприятий за пределами Российской Федерации.

4. Лицо может осваивать дополнительные образовательные программы спортивной подготовки на основании договора об оказании платных образовательных услуг за счет средств физкультурно-спортивной организации (далее - заказчик). В таком договоре, помимо условий, указанных в статье 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", может указываться обязанность лица заключить трудовой договор с заказчиком, предусматривающий выполнение трудовой функции по виду или видам спорта, по которым осуществлялось обучение, а в случае невыполнения обязанности по трудоустройству - возместить расходы заказчика, за исключением случая, указанного в части 7 настоящей статьи.

5. В случае, если в соответствии с договором, указанным в части 4 настоящей статьи, лицо, прошедшее обучение по дополнительной образовательной программе спортивной подготовки, обязано заключить с заказчиком трудовой договор, срок действия такого трудового договора должен соответствовать сроку освоения указанной дополнительной образовательной программы, но не может составлять более пяти лет.

6. Лицу, успешно освоившему дополнительную образовательную программу спортивной подготовки на основании договора об оказании платных образовательных услуг, при заключении с заказчиком трудового договора, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, испытательный срок не устанавливается.

7. В случае, если лицо, освоившее дополнительную образовательную программу спортивной подготовки на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не заключило трудовой договор, предусмотренный частью 5 настоящей статьи, оно может быть освобождено от возмещения расходов, понесенных заказчиком, по основаниям, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, в том числе с учетом наличия медицинских противопоказаний к участию в спортивных соревнованиях по соответствующим виду или видам спорта.";

21) статью 342 признать утратившей силу;

22) статьи 343 и 344 изложить в следующей редакции:

"Статья 343. Права и обязанности организации, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки

1. Организация, реализующая дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, осуществляет права в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, законодательством об образовании, учредительными документами и локальными нормативными актами такой организации, договорами об образовании по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки.

2. Организация, реализующая дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, обязана:

1) обеспечивать участие обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями примерных дополнительных образовательных программ спортивной подготовки;

2) обеспечивать проведение аттестации тренеров-преподавателей, осуществляющих руководство прохождением обучающимися, спортсменами спортивной подготовки, в целях подтверждения соответствия таких тренеров-преподавателей занимаемым должностям в порядке, предусмотренном законодательством об образовании, и с учетом особенностей, установленных законодательством о физической культуре и спорте;

3) осуществлять медицинское обеспечение обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, в том числе организацию систематического медицинского контроля, за счет средств, выделяемых организации, реализующей соответствующие образовательные программы, на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке либо получаемых по договору об образовании по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки;

4) реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с обучающимися по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки занятия по доведению до сведения обучающихся информации о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил;

5) знакомить обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки под роспись с локальными нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам спорта;

6) осуществлять материально-техническое обеспечение обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий, за счет средств, выделенных организации на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке, либо средств, получаемых по договору об образовании по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки;

7) знакомить обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, участвующих в спортивных соревнованиях, под роспись с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями, правилами соответствующих видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, антидопинговыми правилами, условиями договоров с организаторами спортивных мероприятий в части, касающейся участия спортсменов в соответствующем соревновании;

8) направлять обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, а также тренеров-преподавателей в соответствии с заявками общероссийских спортивных федераций или организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки и созданных Российской Федерацией, для участия в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных соревнованиях;

9) оказывать содействие в организации физического воспитания обучающихся, а также в организации физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий по физическому развитию и физической подготовке обучающихся по основным общеобразовательным и профессиональным образовательным программам;

10) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, законодательством об образовании, учредительными документами и локальными нормативными актами организации, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, договорами об образовании по таким программам.

Статья 344. Права и обязанности обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки

1. Обучающиеся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки имеют право:

1) на пользование объектами спорта организации, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, необходимое медицинское и антидопинговое обеспечение, материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий;

2) на осуществление иных прав в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, законодательством об образовании, учредительными документами и локальными нормативными актами организации, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, договором об образовании по таким программам.

2. Обучающиеся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки обязаны:

1) принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми дополнительными образовательными программами спортивной подготовки (за исключением участия в спортивных мероприятиях в составе спортивной команды образовательной организации, в которой обучающийся проходит обучение, спортивных мероприятиях спортивных сборных команд Российской Федерации или участия в спортивных мероприятиях по виду или видам спорта, определенных трудовым договором спортсмена, обучающегося по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки);

2) выполнять указания тренера-преподавателя, тренеров-преподавателей организации, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, соблюдать установленный ею спортивный режим, выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные дополнительными образовательными программами спортивной подготовки и планами подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в соответствии с настоящим Федеральным законом, выполнять по согласованию с тренером-преподавателем, тренерами-преподавателями указания врача;

3) незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным лицам организации, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, либо тренеру-преподавателю, тренерам-преподавателям такой организации о возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью обучающегося либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, о нарушениях антидопинговых правил, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте, законодательством об образовании, учредительными документами и локальными нормативными актами организации, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, и (или) договором об образовании по таким программам.";

23) в части 1 статьи 345 слова "организацию, осуществляющую спортивную подготовку" заменить словами "организацию, реализующую дополнительные образовательные программы спортивной подготовки";

24) в статье 346:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 346. Общественный контроль за соблюдением федеральных стандартов спортивной подготовки";

б) часть 1 признать утратившей силу;

в) в части 2 слова "организациями, осуществляющими спортивную подготовку" заменить словами "организациями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки", дополнить словами "в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта";

г) в части 3:

в пункте 1 слова "организаций, осуществляющих спортивную подготовку" заменить словами "организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки";

пункт 3 признать утратившим силу;

в пункте 4 слова "организации, осуществляющей спортивную подготовку" заменить словами "организации, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки";

д) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Представители уполномоченных спортивных федераций имеют право беспрепятственно посещать любые организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в том числе используемые такими организациями объекты спорта.";

е) в части 5 слова "а также с" исключить, дополнить словами ", а также с органами местного самоуправления";

25) в статье 35:

а) наименование дополнить словами ", центры спортивной подготовки";

б) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Федеральные центры спортивной подготовки создаются на основании решений Правительства Российской Федерации по предложению федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта с учетом мнений общероссийских спортивных федераций по соответствующим видам спорта. Региональные центры спортивной подготовки создаются на основании решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.";

26) в части 2 статьи 39 слова "осуществляющую спортивную подготовку" заменить словами "реализующую дополнительные образовательные программы спортивной подготовки".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 23, ст. 2930; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2019, N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6970; N 52, ст. 7833; 2020, N 12, ст. 1645; N 31, ст. 5063; 2021, N 1, ст. 56) следующие изменения:

1) в статье 12:

а) пункт 1 части 4 дополнить словами "в области искусств, дополнительные образовательные программы спортивной подготовки";

б) в части 15 слова "соответствующие программы профессионального обучения" заменить словами "соответствующие образовательные программы";

2) часть 10 статьи 54 дополнить предложением следующего содержания: "Примерная форма договора об образовании по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта.";

3) часть 3 статьи 61 дополнить словами ", если иное не предусмотрено федеральными законами";

4) в части 6 статьи 67 слова "предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и спорта" заменить словами "образовательными программами спортивной подготовки";

5) в статье 75:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств и дополнительные образовательные программы спортивной подготовки. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются для детей и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств реализуются для детей. Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки реализуются для детей и для взрослых.";

б) часть 4 после слов "предпрофессиональных программ" дополнить словами "в области искусств", дополнить предложением следующего содержания: "Содержание дополнительных образовательных программ спортивной подготовки определяется соответствующей образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, с учетом примерных дополнительных образовательных программ спортивной подготовки.";

в) в части 5 после слова "программ" дополнить словами "в области искусств", слова "и частями 4 - 5 статьи 84" исключить;

г) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Особенности реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта определяются статьей 84 настоящего Федерального закона.";

6) в статье 79:

а) часть 6 после слов "дополнительным общеобразовательным программам" дополнить словами "(за исключением дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта)";

б) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта определяются:

1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, в отношении дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта;

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, в отношении дополнительных образовательных программ спортивной подготовки.";

7) в статье 84:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Реализация образовательных программ в области физической культуры и спорта направлена на физическое воспитание и физическое развитие личности, приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, совершенствование спортивного мастерства обучающихся посредством организации их систематического участия в спортивных мероприятиях, включая спортивные соревнования, в том числе в целях включения обучающихся в состав спортивных сборных команд, а также на подготовку кадров в области физической культуры и спорта.";

б) в пункте 1 части 2 слова "предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и спорта" заменить словами "образовательными программами спортивной подготовки";

в) пункты 1 и 2 части 3 изложить в следующей редакции:

"1) дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта, направленные на вовлечение лиц в систематические занятия физической культурой и спортом, на физическое воспитание, физическое развитие личности, формирование культуры здорового образа жизни, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте (программы физического воспитания и физкультурно-оздоровительные программы);

2) дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, направленные на всестороннее физическое и нравственное развитие, физическое воспитание, совершенствование спортивного мастерства обучающихся посредством организации их систематического участия в спортивных мероприятиях, включая спортивные соревнования, в том числе в целях включения обучающихся в состав спортивных сборных команд.";

г) дополнить частями 31 - 35 следующего содержания:

"31. Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки может осуществляться соответствующей организацией по отдельным этапам спортивной подготовки в соответствии с решением учредителя такой организации.

32. В случае, если на одном из этапов спортивной подготовки (за исключением спортивно-оздоровительного этапа) результаты прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям, установленным примерными дополнительными образовательными программами спортивной подготовки, обучающийся отчисляется на данном этапе спортивной подготовки. По заявлению обучающегося или одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося образовательная организация, реализующая дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, осуществляет перевод такого обучающегося на соответствующую дополнительную общеразвивающую программу в области физической культуры и спорта (при ее реализации).

33. В случае принятия решения об отчислении обучающегося по интегрированной образовательной программе в области физической культуры и спорта в период получения им основного общего образования по инициативе образовательной организации, в которой он осваивает данную образовательную программу, указанная организация обязана обеспечить перевод этого обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам основного общего образования.

34. Для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта создаются организации дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа" (далее - спортивные школы). Спортивные школы вправе использовать в своем наименовании слова "олимпийский", "паралимпийский", "сурдлимпийский" или образованные на их основе слова и словосочетания в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с Олимпийским комитетом России, Паралимпийским комитетом России и Сурдлимпийским комитетом России, если иное не установлено федеральными законами.

35. Спортивные школы реализуют дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта и дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.";

д) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Примерные дополнительные образовательные программы спортивной подготовки разрабатываются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (при их наличии). Порядок разработки и утверждения примерных дополнительных образовательных программ спортивной подготовки устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.";

е) в части 5 слова "предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта" заменить словами "образовательным программам спортивной подготовки";

ж) части 6 - 9 изложить в следующей редакции:

"6. В структуре образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, могут создаваться интернаты для проживания лиц, обучающихся по этим программам. За содержание детей в образовательных организациях, имеющих интернат и осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, родительская плата не взимается.

7. Для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, образовательные программы высшего образования, интегрированные образовательные программы в области физической культуры и спорта, дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, образовательной организацией осуществляются обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, проезда к месту проведения физкультурных и спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения физкультурных и спортивных мероприятий, медицинское обеспечение. Организация обеспечения указанными в настоящей части спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, питанием, а также проезда на физкультурные и спортивные мероприятия осуществляется учредителями соответствующих образовательных организаций.

8. Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися образовательных программ, указанных в части 7 настоящей статьи, образовательной организацией в период каникул могут организовываться физкультурно-спортивные лагеря, а также может обеспечиваться участие этих обучающихся в учебно-тренировочных сборах, проводимых образовательными организациями и (или) физкультурно-спортивными организациями.

9. Особенности организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

2. Наименования и уставы организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, программы спортивной подготовки, подлежат приведению в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) не позднее 1 мая 2023 года с учетом следующих положений:

1) организации, реализующие программы спортивной подготовки в качестве основной цели деятельности, должны быть переименованы в организации дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа";

2) организации, реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта в качестве основной цели деятельности, должны быть переименованы в организации дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа";

3) организации, реализующие дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта в качестве основной цели деятельности, могут быть переименованы в организации дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа".

3. Программы спортивной подготовки, дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта, реализующиеся в Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, тождественны в части наименований дополнительным образовательным программам спортивной подготовки.

4. Организации, реализующие программы спортивной подготовки, дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта на день вступления в силу настоящего Федерального закона, должны привести свою образовательную деятельность в соответствие с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов не позднее 1 мая 2023 года.

5. Организации, реализующие на день вступления в силу настоящего Федерального закона программы спортивной подготовки, должны получить лицензию на осуществление образовательной деятельности не позднее 1 сентября 2023 года.

6. До момента получения лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, указанные в части 5 настоящей статьи, осуществляют образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам на основе временной лицензии, выдаваемой лицензирующим органом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Указанная временная лицензия действует до 1 сентября 2023 года.

7. Лица, проходящие спортивную подготовку по программам спортивной подготовки, обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, считаются принятыми на обучение на соответствующий этап спортивной подготовки по соответствующим дополнительным образовательным программам спортивной подготовки с момента выдачи временной лицензии организации, реализующей соответствующую дополнительную образовательную программу спортивной подготовки. На указанных лиц распространяются права и обязанности обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) и Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона).

8. Лица, работающие в организациях, реализующих программы спортивной подготовки, в должности тренера до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, с их письменного согласия переводятся на должности тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя, предусмотренные номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, не позднее 1 сентября 2023 года, но не ранее чем с момента выдачи указанным организациям временной лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам и при условии отсутствия у таких лиц ограничений на занятие педагогической деятельностью, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации.

9. Периоды работы в должности тренера лиц, переведенных на должности тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя, засчитываются в стаж педагогической работы.

10. Лица, переведенные на должности тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя, проходят аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям педагогических работников не ранее чем через два года и не позднее чем через пять лет после назначения на соответствующие должности педагогических работников.

11. Лица, переведенные на должности тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя и имеющие квалификационные категории тренеров, признаются имеющими квалификационные категории педагогических работников в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.

Президент Российской Федерации В. Путин