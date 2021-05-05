Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приступила к подготовке специальной программы действий государств ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей. Документ станет частью Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Распределили по нескольким госорганам

Сейчас все государства-участники союза готовят свои предложения, которые будут собраны в единый документ. Как отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко, в первом квартале 2021 года в рамках стратегии - 2025 уже были приняты общие принципы и критерии добросовестной деловой практики, а также рекомендации по разработке государственных программ защиты прав потребителей.

- Одной из важных тем обсуждения стала необходимость создания общих подходов стран ЕАЭС к защите прав потребителей в электронной торговле, а также совершенствование нормативов союза в сфере обеспечения качества и безопасности товаров и услуг, - пояснил Виктор Назаренко. - Эффективным инструментом для этого станет программа совместных действий государств ЕАЭС - комплексный документ, реализация которого позволит скоординировать усилия стран и комиссии для защиты интересов потребителей на рынке интеграционного объединения.

ЕЭК уже представила результаты сравнительного анализа мирового опыта и практики государств ЕАЭС в области формирования и деятельности институтов независимой экспертизы качества товаров, работ и услуг. Основные выводы исследования будут применяться при подготовке рекомендаций комиссии для государств союза.

В Киргизии за разработку предложений для включения их в общий документ отвечала Государственная служба антимонопольного регулирования.

- В отличие от Российской Федерации, где есть Роспотребнадзор, или Казахстана, где тоже функционирует аналогичная структура, в Киргизии защита прав потребителей распределена по нескольким государственным органам, - пояснила начальник управления рекламы, защиты прав потребителей, недобросовестной конкуренции и международного сотрудничества госагентства Назина Алыкулова. - В их число входят Госагентство по антимонопольному регулированию, Центр стандартизации и метрологии, Департамент профилактики заболеваний государственного санитарно-эпидемиологического надзора и другие. Координацию действий этих структур осуществляет министерство экономики и финансов КР. На совещании, которое состоялось в апреле 2021 года, обсуждались ключевые моменты в области единой защиты прав потребителей. Мы предложили нашим коллегам по ЕАЭС рассмотреть одну из самых злободневных тем - качество товаров.

Уголки исчезли

Между тем, несмотря на наличие в КР большого количества контролирующих госорганов, дела с защитой прав потребителей в республике обстоят неважно. Многие киргизстанцы, к примеру, не знают, куда обращаться, если им продали некачественный товар и продавец отказывается возвращать деньги.

- Несколько лет назад мы направили письма в торговые центры, супермаркеты и продовольственные магазины, с просьбой создать так называемые уголки потребителей, в которых размещалась бы информация о законах, защищающих права потребителей. Причем уголки эти должны были находиться на видном месте, - рассказала Назина Алыкулова. - В первое время так оно и было. Хоть и не везде. Но затем уголки исчезли. Скажу больше, если в городах есть хоть какие-то рычаги воздействия на недобросовестных предпринимателей, то в регионах их нет вообще. В областях работают всего по одному-два представителя нашего ведомства.

Согласно законодательству, органы местного самоуправления могут осуществлять защиту прав потребителей на местах. Но этого в подавляющем большинстве случаев не происходит, даже если имеется письменное заявление от пострадавшей стороны. Как пояснили в антимонопольном органе, прежде чем провести проверку, нужно согласовать действия в министерстве экономики и финансов, а после не менее чем за десять дней уведомить недобросовестного предпринимателя о визите.

Работали очень серьезно

- То, что вопросы защиты прав потребителей поднимаются на уровне Евразийского экономического союза, правильно, потому что только таким образом можно добиться добросовестной конкуренции в бизнес-среде, - считает один из авторов закона КР о защите прав потребителей Бахтияржан Фаттахов. - В 1991 году в республике, если помните, был образован Государственный комитет по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, и именно в его полномочия входил контроль за качеством товаров и предоставляемых услуг. Работали в этом направлении очень серьезно.

Мы, кстати говоря, были первыми, кто создал подобный орган. Я тогда поехал в Москву, где познакомился с российскими коллегами. Они с большим интересом отнеслись к нашей инициативе. Вместе мы знакомились с опытом других стран, с тем, как они переходили от плановой экономики к рыночной, как выстраивали антимонопольные отношения, здоровую конкуренцию и защищали права потребителей.

По мнению эксперта, создавать специальный орган по примеру Роспотребнадзора в Киргизии не имеет смысла. Можно обойтись госинспекциями по защите прав потребителей, но они должны быть наделены соответствующими полномочиями и работать в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления.

Кстати



Согласно закону о защите прав потребителей КР, покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление; соразмерного уменьшения покупной цены; замены на товар аналогичной марки (модели, артикула); замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; расторжения договора купли - продажи и возврата уплаченной за товар денежной суммы с возвратом продавцу товара ненадлежащего качества.



При этом, как говорится в законе, потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные законом.



"В случае приобретения потребителем товара ненадлежащего качества, на который установлен срок годности, продавец обязан произвести замену этого товара на товар надлежащего качества или возвратить потребителю уплаченную им сумму, если недостатки товара обнаружены в пределах срока годности.



Требования потребителя рассматриваются при предъявлении им товарного или кассового чека или документа, подтверждающего уплату товара в безналичной форме, а в отношении товаров, на которые установлены гарантийные сроки, - технического паспорта или иного заменяющего его документа.



Продавец обязан выдать потребителю товарный чек или иной документ, удостоверяющий факт покупки.



Продавец (изготовитель) или организация, выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним, обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя, а в случае необходимости - провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара", - говорится в законе.