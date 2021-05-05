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5 мая 2021 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 5 мая 2021 года № 285 "О внесении изменения в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 15.04.2021) следующие изменения:

подпункт 8.14 пункта 8 признать утратившим силу;

в пункте 19:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

"Рекомендовать работодателям, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, беременных женщин на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Тамбовской области, ограничить направление сотрудников в служебные командировки (только в случае крайней необходимости).";

абзац четвертый признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин



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