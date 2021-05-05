Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 109-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 20 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2014, N 14, ст. 1547; 2016, N 27, ст. 4280) следующие изменения:

1) в статье 168:

а) в части второй слова "работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам" заменить словами "работникам федеральных государственных органов,";

б) в части третьей слова "работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных органах субъектов Российской Федерации, работникам территориальных фондов обязательного медицинского страхования или государственных учреждений субъектов Российской Федерации, лицам, работающим в органах местного самоуправления, работникам муниципальных учреждений" заменить словами "работникам государственных органов субъектов Российской Федерации, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, государственных учреждений субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений";

2) в статье 169:

а) в части второй слова "работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам" заменить словами "работникам федеральных государственных органов,";

б) в части третьей слова "работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных органах субъектов Российской Федерации, работникам территориальных фондов обязательного медицинского страхования или государственных учреждений субъектов Российской Федерации, лицам, работающим в органах местного самоуправления, работникам муниципальных учреждений" заменить словами "работникам государственных органов субъектов Российской Федерации, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, государственных учреждений субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений";

3) дополнить статьей 3496 следующего содержания:

"Статья 3496. Особенности регулирования труда работников государственных органов, органов местного самоуправления

На работников государственных органов, органов местного самоуправления распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с особенностями, установленными настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Под работниками государственных органов, органов местного самоуправления понимаются лица, замещающие на основании трудового договора в государственных органах или органах местного самоуправления должности, которые не являются должностями государственной или муниципальной службы.

Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, или граждане Российской Федерации, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не допускаются к замещению в государственных органах или органах местного самоуправления должностей, которые не являются должностями государственной или муниципальной службы и для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне, если иное не предусмотрено федеральными законами или международными договорами Российской Федерации.

Работник государственного органа или органа местного самоуправления, замещающий должность, предусмотренную частью третьей настоящей статьи, обязан сообщить в письменной форме работодателю о прекращении гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

Трудовой договор с работником государственного органа или органа местного самоуправления, который замещает должность, предусмотренную частью третьей настоящей статьи, и не имеет гражданства Российской Федерации или имеет гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, подлежит прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 13 части первой статьи 83 настоящего Кодекса, в случае, если этого работника невозможно перевести на другую имеющуюся у работодателя работу в соответствии с частью второй статьи 83 настоящего Кодекса. Если указанный работник не сообщил в установленном порядке о том, что не имеет гражданства Российской Федерации или имеет гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, при прекращении с ним трудового договора часть вторая статьи 83 настоящего Кодекса не применяется.".

Статья 2

1. Работники государственных органов или органов местного самоуправления, которые на день вступления в силу настоящего Федерального закона не имеют гражданства Российской Федерации или имеют гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и в отношении которых Трудовым кодексом Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) устанавливаются ограничения, обязаны сообщить работодателю о том, что не имеют гражданства Российской Федерации или имеют гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, в течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

2. Работники государственных органов или органов местного самоуправления, в отношении которых Трудовым кодексом Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) устанавливаются ограничения и которые в соответствии с частью 1 настоящей статьи сообщили работодателю о том, что не имеют гражданства Российской Федерации или имеют гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона могут продолжить работу на замещаемых ими должностях при условии представления в течение двадцати дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона работодателю документов, подтверждающих их намерение приобрести гражданство Российской Федерации, прекратить гражданство (подданство) иностранного государства или право на постоянное проживание на территории иностранного государства. Трудовые договоры с работниками, не представившими в указанный срок таких документов, подлежат прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 13 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, в случае, если таких работников невозможно перевести на другую имеющуюся у работодателя работу в соответствии с частью второй статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Работники государственных органов или органов местного самоуправления, указанные в части 2 настоящей статьи, представившие работодателю документы, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, также обязаны представить работодателю документы, подтверждающие приобретение гражданства Российской Федерации, прекращение гражданства (подданства) иностранного государства или права на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, в день получения таких документов, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства (подданства) иностранного государства или права на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

4. По истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона трудовые договоры с работниками государственных органов или органов местного самоуправления, указанными в части 2 настоящей статьи, не представившими работодателю документов, подтверждающих приобретение гражданства Российской Федерации, прекращение гражданства (подданства) иностранного государства или права на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, подлежат прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 13 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, в случае, если таких работников невозможно перевести на другую имеющуюся у работодателя работу в соответствии с частью второй статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин