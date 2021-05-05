Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 110-ФЗ "О внесении изменения в статью 10 Трудового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 14 апреля 2021 года
Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года
Статья 1
Внести в статью 10 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) изменение, дополнив ее частью третьей следующего содержания:
"Не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В. Путин