Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 110-ФЗ "О внесении изменения в статью 10 Трудового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 14 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в статью 10 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) изменение, дополнив ее частью третьей следующего содержания:

"Не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин