Ученый назвал "ногтевой" симптом коронавируса

Линии или бороздки на ногтях могут свидетельствовать о том, что человек перенес коронавирус. Об этом заявил британский ученый Тим Спектор.

На своей странице в Twitter исследователь опубликовал фото женской руки с характерными отметинами на ногтях. По его словам, полоски появляются в момент болезни и, отрастая, оставляют "след" от перенесенной инфекции.

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc — Tim Spector (@timspector) May 3, 2021

"Ногти восстанавливаются после инфекции, и рост восстанавливается, оставляя четкую линию. Может протекать без кожной сыпи и выглядит безвредным", - написал ученый.

Газета Metro отмечает, что подобный эффект известен как "линии Бо". Они могут появляться не только в результате коронавируса, но и после других инфекционных заболеваний: кори, эпидемического паротита или скарлатины.