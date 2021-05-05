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05.05.2021 08:50
Рубрика: Общество

Ученый назвал "ногтевой" симптом коронавируса

Текст: Василий Кошкин

Линии или бороздки на ногтях могут свидетельствовать о том, что человек перенес коронавирус. Об этом заявил британский ученый Тим Спектор.

На своей странице в Twitter исследователь опубликовал фото женской руки с характерными отметинами на ногтях. По его словам, полоски появляются в момент болезни и, отрастая, оставляют "след" от перенесенной инфекции.

"Ногти восстанавливаются после инфекции, и рост восстанавливается, оставляя четкую линию. Может протекать без кожной сыпи и выглядит безвредным", - написал ученый.

Газета Metro отмечает, что подобный эффект известен как "линии Бо". Они могут появляться не только в результате коронавируса, но и после других инфекционных заболеваний: кори, эпидемического паротита или скарлатины.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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