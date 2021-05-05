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05.05.2021 16:23
Рубрика: В мире

Украина на границе с РФ вместо постройки стены вырыла противотанковые рвы

Текст: Алла Владимирова
Украинские власти на некоторых участках границы с Россией вырыли противотанковые рвы, поставили металлический забор, протянули колючую проволоку, но пресловутую сеть фортификационных сооружений, проект строительства которых называется "Стена", так и не воздвигли. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.
Фото: REUTERS/Fedja Grulovic Фото: REUTERS/Fedja Grulovic
Фото: REUTERS/Fedja Grulovic

По его словам, проекта "Стена", широко рекламировавшегося киевскими властями с 2014 года и ставшего символом коррупции и воровства, фактически нет. "Такой стены не существует", - цитируют Дейнеко украинские СМИ.

Фото: REUTERS
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Все потому, что проект дорого стоит: изначально на него планировали потратить четыре миллиарда гривен (10,8 миллиарда рублей), но на сегодняшний день уже потрачено два миллиарда гривен. Дейнеко выразил надежду, что украинским властям помогут меценаты - хотя бы купить колючую проволоку.

По отчету Дейнеко, на сегодняшний момент вырыто 400 километров противотанкового рва, проложено 330 километров рокадной дороги, установлено 100 километров металлического забора и протянуто 70 километров колючей проволоки - но в завершенном виде только на границе в Харьковской области. В Черниговской области работы еще идут, а в Сумской области и не начинались. Однако даже несмотря на замедлившееся строительство Киев планирует помимо всего вышеперечисленного построить еще и специальные башни с камерами и тепловизорами.

Напомним, построить стену на границе с Россией еще в 2014 году предложил экс-премьер Украины Арсений Яценюк. Впоследствии реализация проекта неоднократно приостанавливалась из-за проблем с финансированием.

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