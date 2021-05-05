В Австрии правительство выкупило территорию бывшего концлагеря Гузен

Правительство Австрии подтвердило покупку центральных частей бывшего концентрационного лагеря Гузен. Переговоры с собственниками "недавно завершились в позитивном ключе", заявил министр внутренних дел Карл Нехаммер на церемонии возложения венков накануне дня освобождения лагеря 5 мая, сообщает телеканал ORF.

Вход в туннельную систему Бергкристал в Санкт-Георгене, два административных барака СС, камнедробилка и место переклички в Лангенштайне перейдут в собственность республики. В прошлом году по случаю 75-летия освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен, федеральное правительство решило вступить в переговоры с владельцами земли. Формально части лагеря-спутника Гузен будут приобретены на муниципальном уровне, а затем переданы в распоряжение Министерства внутренних дел.

Концепции проектов "видимого знака памяти" должны быть разработаны совместно с международными, национальными и региональными заинтересованными сторонами под руководством мемориала Маутхаузен. "В то время, когда голоса современных свидетелей становятся все тише, мемориалы должны говорить все громче. Новый музейный комплекс в Гузене послужит напоминанием жертвам и напоминанием живым", - заявил глава МВД,

Гузен был освобожден американскими войсками 5 мая 1945 год. Он являлся частью общего концентрационного лагеря Маутхаузен. В Маутхаузене и его 49 меньших лагерях было заключено около 200 тысяч человек, примерно половина из них не выжила. Только в Гузене на момент освобождения было интернировано около 20 тысяч заключенных, а в течение нескольких лет там убили 35 тысяч человек.

Если бывший концентрационный лагерь Маутхаузен был передан Австрийской Республике в 1947 году с условием создания и поддержания мемориала (этими вопросами занимается МВД), то Гузен все больше погружается в забвение. В настоящее время в память о жертвах лагеря, который отличался особенно высоким уровнем смертности, сохранился лишь небольшой мемориал.

Справка "РГ":

Маутхаузен (Mauthausen) - нацистский концентрационный лагерь в Австрии. Был создан в июле-августе 1938 года в четырех километрах от города Маутхаузен (Австрия) в качестве филиала концлагеря Дахау. С марта 1939 года - самостоятельный лагерь. Имел статус лагеря смерти, насчитывал от 49 до 52 филиалов (внешних лагерей), крупнейшими из которых были Гузен (с 1940 года) и Мельк (с 1944).