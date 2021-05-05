Как наш корреспондент в Брестской крепости писала "Диктант Победы"

Здесь восемьдесят лет назад сражались до последнего патрона. А сейчас парни и девчата, немногим моложе тех, кто навсегда остался в народной памяти как защитник Брестской крепости, писали здесь "Диктант Победы". В здании оборонительной казармы, стены которой были обагрены кровью, а теперь здесь уникальный музей, где остановилось время.

"Диктант Победы" писали в этом году на 16 тысячах площадок в 80 странах мира. Павел Богуш

Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" стал одной из главных офлайн-площадок диктанта. Всего их было более 16 тысяч в 80 странах мира. Просветительско-патриотический проект "Диктант Победы" проводился в третий раз по инициативе Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и движения "Волонтеры Победы". Брест включился в акцию благодаря представительству Россотрудничества в Беларуси.

Проверить свои знания о Великой Отечественной войне вызвались 59 брестчан. Младшему 14 лет, старшему - 40. Это школьники, студенты, педагоги. Каждый из них получил идентификационный номер, ручку, планшет и пожелание победы в состязании. Прозвучало оно с экрана по видеосвязи от председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина:

- "Диктант Победы" - это возможность осознать свое место в системе исторических координат, ощутить сопричастность к одной из важнейших страниц истории.

Участников акции приветствовали Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. Приветственные слова прозвучали с орбиты от космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва.

- Брест - одна из центральных площадок диктанта. Тем более накануне 80-летия героической обороны Брестской крепости. В преддверии знаменательной даты - Дня Великой Победы - хочу пожелать братским народам мира и добра, - обратилась к участникам проекта руководитель Российского центра науки и культуры в Бресте Юлия Семенченко.

От имени брестчан слово взял Юрий Панасевич - учитель истории школы № 20:

- Победа в Великой Отечественной войне играет важную роль в истории народов Советского Союза. Мой дед каждый год приводил меня на эту героическую землю, а теперь уже я сам рассказываю о защитниках крепости своим ученикам. Символично, что я пишу "Диктант Победы" здесь вместе с ними.

К слову, Юрий Панасевич второй раз принимал участие в акции. В 2019 году в числе победителей "Диктанта Победы" было трое участников из Бреста. Кроме Панасевича, это учитель школы № 18 Сергей Серко и студент Брестского госуниверситета им. А.С. Пушкина Сергей Жуков. Они справились со всеми заданиями, причем Сергей Серко стал первым из участников на зарубежных площадках по скорости выполнения их.

Победители "Диктанта Победы" получат приглашения приехать в июне в Москву на Парад Победы

Тема диктанта в этом году была приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Участникам акции предстояло ответить на 25 вопросов на общую военно-историческую тему. Вопросы были подготовлены экспертами. Часть вопросов касалась трагических событий начала и первого года Великой Отечественной войны, первых поражений и первых побед, а также великих полководцев, чьи юбилеи отмечаются в этом году.

Лилия Макарова и Мария Евтухович, девятиклассницы брестской школы № 19, покинули конференц-зал первыми - через 13 минут после начала диктанта. Вышли с улыбками, получили сертификаты и отправились на разбор полетов к своему педагогу.

- У нас по истории девятки, мы очень умные, - с улыбкой рассказывала Лилия. - Но на два вопроса я так и не ответила. Это минус. Теперь домой, за книги - восполнять пробелы!

А Мария призналась, что не назвала имя женщины, которая в годы войны стала мамой для 160 детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Токтогон Алтыбасарова - так зовут знаменитую иссык-кульскую маму!

Сергей Серко, один из победителей диктанта в 2019 году, пришел со своим учеником Дмитрием Панасюком. Сергей отметил, что диктант был сложнее предыдущих:

- На один вопрос я не ответил, теперь знаю, что по Средней Азии у меня есть пробелы.

Итоги диктанта подведут в июне. Победители получат приглашения на Парад Победы в Москву.