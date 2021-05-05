Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" стал одной из главных офлайн-площадок диктанта. Всего их было более 16 тысяч в 80 странах мира. Просветительско-патриотический проект "Диктант Победы" проводился в третий раз по инициативе Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и движения "Волонтеры Победы". Брест включился в акцию благодаря представительству Россотрудничества в Беларуси.
Проверить свои знания о Великой Отечественной войне вызвались 59 брестчан. Младшему 14 лет, старшему - 40. Это школьники, студенты, педагоги. Каждый из них получил идентификационный номер, ручку, планшет и пожелание победы в состязании. Прозвучало оно с экрана по видеосвязи от председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина:
- "Диктант Победы" - это возможность осознать свое место в системе исторических координат, ощутить сопричастность к одной из важнейших страниц истории.
Участников акции приветствовали Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. Приветственные слова прозвучали с орбиты от космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва.
- Брест - одна из центральных площадок диктанта. Тем более накануне 80-летия героической обороны Брестской крепости. В преддверии знаменательной даты - Дня Великой Победы - хочу пожелать братским народам мира и добра, - обратилась к участникам проекта руководитель Российского центра науки и культуры в Бресте Юлия Семенченко.
От имени брестчан слово взял Юрий Панасевич - учитель истории школы № 20:
- Победа в Великой Отечественной войне играет важную роль в истории народов Советского Союза. Мой дед каждый год приводил меня на эту героическую землю, а теперь уже я сам рассказываю о защитниках крепости своим ученикам. Символично, что я пишу "Диктант Победы" здесь вместе с ними.
К слову, Юрий Панасевич второй раз принимал участие в акции. В 2019 году в числе победителей "Диктанта Победы" было трое участников из Бреста. Кроме Панасевича, это учитель школы № 18 Сергей Серко и студент Брестского госуниверситета им. А.С. Пушкина Сергей Жуков. Они справились со всеми заданиями, причем Сергей Серко стал первым из участников на зарубежных площадках по скорости выполнения их.
Тема диктанта в этом году была приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Участникам акции предстояло ответить на 25 вопросов на общую военно-историческую тему. Вопросы были подготовлены экспертами. Часть вопросов касалась трагических событий начала и первого года Великой Отечественной войны, первых поражений и первых побед, а также великих полководцев, чьи юбилеи отмечаются в этом году.
Лилия Макарова и Мария Евтухович, девятиклассницы брестской школы № 19, покинули конференц-зал первыми - через 13 минут после начала диктанта. Вышли с улыбками, получили сертификаты и отправились на разбор полетов к своему педагогу.
- У нас по истории девятки, мы очень умные, - с улыбкой рассказывала Лилия. - Но на два вопроса я так и не ответила. Это минус. Теперь домой, за книги - восполнять пробелы!
А Мария призналась, что не назвала имя женщины, которая в годы войны стала мамой для 160 детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Токтогон Алтыбасарова - так зовут знаменитую иссык-кульскую маму!
Сергей Серко, один из победителей диктанта в 2019 году, пришел со своим учеником Дмитрием Панасюком. Сергей отметил, что диктант был сложнее предыдущих:
- На один вопрос я не ответил, теперь знаю, что по Средней Азии у меня есть пробелы.
Итоги диктанта подведут в июне. Победители получат приглашения на Парад Победы в Москву.