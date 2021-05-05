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05.05.2021 11:32
Рубрика: В мире

В Дании требуют извиниться за выдачу нацистам бойцов Сопротивления

Текст: Надежда Ермолаева
Потомки датских коммунистов потребовали от властей извинений за выдачу бойцов Сопротивления нацистской Германии в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает датское издание "Politiken".

Родственники 66 коммунистов, участвовавших в антинацистском подполье и поддерживавших борьбу против фашистов, изложили свои требования к премьеру Дании Метте Фредериксен. "На наших отцов и матерей была объявлена настоящая охота. Многих из них впоследствии расстреляли и бросили в безымянные могилы. Мы требуем признать незаконными действия правительства того времени и требуем извинений от премьер-министра Метте Фредериксен", - отмечается в обращении.

Фото: Twitter.com/eksarevskly/NTV.ru
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Копенгаген попал в очень сложное положение. Ведь аресты бойцов Сопротивления из числа коммунистов до августа 1943 года проводили формально легитимные датские власти. Это уже потом, с конца лета 1943-го ответственность за репрессии можно переложить на немцев. А до этого момента отвечать придется датчанам.

А отвечать есть за что. Датские власти не только удовлетворили запрос Германии на арест 70 датских коммунистов, но и перевыполнили его в 5 раз. Большая часть арестованных бойцов Сопротивления, созданного на основе компартии, сначала были помещены в концентрационный лагерь на севере Дании. А затем, 2 октября 1943 года были отправлены в находившийся на территории оккупированной Польши нацистский концентрационный лагерь Штуттгоф. Лишь немногие из них выжили.

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