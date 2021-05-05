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05.05.2021 17:21
Рубрика: В мире

В Германии отменили Мюнхенскую конференцию по безопасности из-за пандемии

Текст: Екатерина Забродина

Традиционная Мюнхенская конференция по безопасности, которую в феврале отложили на неопределенный срок до улучшения эпидемиологической обстановки, теперь уже точно не состоится до конца этого года. Об отмене мероприятия сообщает немецкий Bild со ссылкой на спикера конференции Кристиана Тильса.

Фото: Константин Завражин / РГ
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"Риски для нас слишком велики. Никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Так что физически провести конференцию (в очном формате - прим. "РГ") невозможно", - сообщил Тильс. Ранее СМИ предполагали, что представительный форум с участием политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, экспертов и журналистов со всего мира, который обычно проходит ежегодно в феврале в стенах мюнхенского отеля "Баварский двор", мог бы состояться в конце апреля (такое предположение ранее высказывал бессменный председатель Мюнхена с 2009 года Вольфганг Ишингер) или в крайнем случае в июне-июле. Но теперь и этим планам не суждено сбыться.

Напомним, что организаторы уже провели усеченный вариант конференции в режиме онлайн, на которой выступили канцлер Германии Ангела Меркель (последний раз в этом качестве), президент США Джо Байден, генсек ООН Антониу Гутерриш, чиновники ЕС, НАТО и некоторые европейские лидеры.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

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