В Германии запретили исламистскую организацию

Распоряжением министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера в стране запрещено исламистское объединение Ansaar International и ряд его отделений.

В соответствии с этим указом с утра в среду около тысячи сотрудников правоохранительных органов провели обыски и конфискации в учреждениях Ansaar в десяти немецких землях.

Основанная в 2012 году со штаб-квартирой в Дюссельдорфе как благотворительная организация, и призванная, согласно уставу, оказывать помощь "страждущим в разных уголках света", Ansaar International обвиняется в финансировании террористических группировок по всему миру. В первую очередь на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом рассказал в среду пресс-секретарь МВД ФРГ Стив Альтер в Twitter и привел высказывание Зеехофера: "Тот, кто хочет победить террор, должен осушить источники его финансирования".

Немецкие СМИ уточняют, что Ansaar перечисляла полученные от пожертвований денежные средства напрямую террористам, а также поддерживала их проекты, с помощью которых экстремисты вербовали новых сторонников. Причем жертвователи оставались в неведении о подобных, по сути, преступных действиях.

Толчком для потенциального запрета, пишет газета Süddeutsche Zeitung, послужила полицейская операция, проведенная еще в апреле 2019 года. Уже тогда было конфисковано большое количество материалов, доказывающих антиконституционную направленность деятельности Ansaar. Надо отметить, что в поле зрения федерального ведомства по охране конституции исламистская организация попала практически со дня ее основания.

Из конфискованных в офисах документов выяснилось, что объединение направляло детей из Германии в учрежденные ею зарубежные центры, где несовершеннолетним внедрялось сугубо экстремистское мировоззрение.

В отношении руководителей Ansaar International ведется следствие.