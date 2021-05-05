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05.05.2021 19:53
Рубрика: Власть

Опасные связи

В Госдуме объяснили запрет на участие в выборах для причастных к экстремизму
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 98(8449)
В Госдуму внесен пакет поправок, ужесточающих законодательство об экстремизме и нежелательных организациях. Один из законопроектов содержит запрет на участие в думских выборах тех, кто причастен к деятельности экстремистской или террористической организации. А смежные поправки призваны поставить заслон для участия россиян в зарубежных тренингах, которые проводят нежелательные в стране организации.

Пакет законопроектов подготовили депутаты от всех фракций, входящие в Комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Фото: iStock
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Один из документов вводит временный запрет избираться в Госдуму для россиян, причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций. Учредители и руководители таких структур не смогут стать кандидатами в течение пяти лет, а рядовые участники - в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации. Последнее коснется и лиц, финансировавших таковые.

Цель - поставить заслон для прихода в парламент руководителей, участников и спонсоров таких структур, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев. Введение таких ограничений для лиц, придерживающихся крайних взглядов, оправдано с учетом особого статуса депутата, считает он. Ведь речь идет о воззрениях, основанных на идеологии радикализма, ксенофобии, религиозной нетерпимости, о людях, "допускающих в своих воззрениях нарушение закона, вплоть до совершения терактов и ведения партизанской войны".

"Необходимо исключить возможность использования ими парламентской трибуны и полномочий депутата для пропаганды и оправдания своих идей, а также для вербовки новых сторонников", - подчеркнул глава комиссии.

Нельзя давать доступ к парламентской трибуне тем, кто придерживается крайних радикальных взглядов

Одновременно члены комиссии внесли в ГД законопроект, направленный на противодействие проникновению в Россию нежелательных организаций и блокирование их попыток оказывать деструктивное воздействие на ситуацию в стране. В случае поддержки инициативы будет введено уголовное наказание за участие в деятельности таких структур, которые базируются за рубежом. Суд может назначить штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей либо лишить нарушителя свободы на срок от одного года до четырех. А за руководство нежелательной организацией за решетку могут отправить на срок от двух до шести лет.

Как объяснил Пискарев, структуры, о которых идет речь, занимаются проведением тренингов для российских граждан за рубежом. "Выпускники таких курсов по возвращении в Россию пытаются организовывать незаконные акции, устраивать беспорядки, пропагандировать наркотики и вовлекать несовершеннолетних в дестабилизирующую деятельность, - заявил парламентарий. - В поле зрения комиссии находится около десяти таких центров и более сорока их выпускников".

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