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04.05.2021 22:39
Рубрика: Власть

Спасите наши уши

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 97(8448)
Госдума готовит ко второму чтению законопроект, ограничивающий звуковую рекламу на улицах. Правительство поддержало инициативу, но направило поправки, которые предлагает учесть.

Самое главное: мегафоны в руках зазывал останутся. Но никакой торговый центр не сможет установить на крыше громкоговоритель и поливать рекламой всю округу. С инициативой выступила Дума Астраханской области. Слишком многих - и не только в Астрахани - достали назойливые голоса из рекламных динамиков.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Закон о рекламе запрещает распространение звуковых объявлений с использованием транспортных средств. При этом прямого запрета на звуковую рекламу товаров и услуг на улицах в законе нет", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что на такой вид рекламы распространяются санитарные нормы по уровню шума. Например, нельзя ходить с мегафоном ночью по улице.

Власть Право Гражданское право

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