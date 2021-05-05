Госдума готовит ко второму чтению законопроект, ограничивающий звуковую рекламу на улицах. Правительство поддержало инициативу, но направило поправки, которые предлагает учесть.

Самое главное: мегафоны в руках зазывал останутся. Но никакой торговый центр не сможет установить на крыше громкоговоритель и поливать рекламой всю округу. С инициативой выступила Дума Астраханской области. Слишком многих - и не только в Астрахани - достали назойливые голоса из рекламных динамиков.

"Закон о рекламе запрещает распространение звуковых объявлений с использованием транспортных средств. При этом прямого запрета на звуковую рекламу товаров и услуг на улицах в законе нет", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что на такой вид рекламы распространяются санитарные нормы по уровню шума. Например, нельзя ходить с мегафоном ночью по улице.