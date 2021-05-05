В Госдуму внесен проект о запрете отождествления роли СССР и нацистской Германии

Авторами инициативы выступили глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков.

Табу касается как публичных выступлений, так и публикаций в СМИ, а также произведений искусства и т.п. На интернет-сферу проект тоже распространяется.

Согласно инициативе, нельзя будет отождествлять цели, решения и действия советского и нацистского руководства. То же касается и военнослужащих. Запрет вводится и на "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

Как пояснила Ямпольская, Владимир Путин дал соответствующее поручение по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года. Выступая на этом мероприятии, он призвал защитить правду о Победе и "попыткам переиначить историю противопоставить факты".

Депутат обратила внимание, что законопроект внесен в канун Дня Победы, память о которой, согласно ее убеждению, священна для абсолютного большинства россиян. Это особенно актуально сейчас, когда, по словам Ямпольской, на различных площадках из уст преимущественно польских, украинских, прибалтийских экспертов звучат "наглые бездоказательные домыслы".

"Речь идет вовсе не о наступлении на свободу слова, как пытаются представить дело некоторые наши оппоненты, - подчеркнула депутат. - Речь всего лишь о соблюдении приличий. В доме, где погибли близкие, не вывешивают портрет их убийц. Не говорят, что палач и жертва равно виноваты. На Черной речке стрелялись Пушкин и Дантес, однако их нельзя морально отождествлять".

Ямпольская при этом отметила, что обсуждать любые конкретные ситуации, факты, документы можно и нужно. "Только не забывая о том, что Советский Союз, русские люди вели главную борьбу со вселенским злом нацизма. Таков глобальный вектор", - уверена глава комитета.

Последней каплей для решения о подготовке проекта лично для Ямпольской послужили две книги популярного американского блогера, переведенные и выпущенные существенным тиражом в России. Там, в частности, утверждалось, что на долю поляков выпало немало бедствий сначала со стороны нацистов, затем советских солдат. По словам Ямпольской, она испытала чувство оскорбления.

Она напомнила, что на территории Польши Советская Армия потеряла около 600 тысяч человек - цена, заплаченная "за то, чтобы Польша вообще сохранилась на карте мира".

"Нельзя безответственно обобщать, отождествляя цели и действия защитников Родины, освободителей с целями и действиями оккупантов, чьи чудовищные преступления раз и навсегда заклеймены Нюрнбергским трибуналом", - резюмировала депутат.