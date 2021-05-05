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05.05.2021 03:18
Рубрика: В мире

Возместят ущерб

Разрушенную в результате конфликта инфраструктуру в Баткенской области восстановят
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 96(8447)
Правительство Киргизии восстановит здания и инфраструктуру на границе с Таджикистаном, разрушенные или пострадавшие в результате конфликта. Об этом заявил премьер КР Улукбек Марипов. По его словам, необходимую помощь окажут и пострадавшим.

По предварительной оценке МЧС республики, в результате эскалации конфликта таджикской стороной в Киргизии разрушено около полутора сотен зданий. Свыше ста из них - дома жителей приграничных сел. Сгорели или получили повреждения две школы, детсад, фельдшерско-акушерский пункт, восемь магазинов, десять автозаправок, три погранзаставы и пункты пропуска, здание внутренних войск. Пострадала и дорожная инфраструктура. Несколько десятков тысяч человек пришлось эвакуировать из зоны конфликта.

Фото: iStock
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- Сейчас готовится документ для придания особого статуса Баткенской области, - отметил премьер Киргизии. - Все пострадавшие получат компенсации. Соответствующие ведомства уже ведут подсчет причиненного ущерба. Никто не останется без внимания. Главное - терпение, не нужно поддаваться на провокации.

По его словам, работа по восстановлению разрушенного и сожженного имущества начнется сразу после подсчета причиненного ущерба.

Как заявил журналистам глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев, республика не намерена обращаться с просьбами о помощи к таджикской стороне. "У нас хватит своих сил и возможностей, - подчеркнул он. - Восстановление разрушенных зданий начнется в течение недели. К осени все будут жить в новых домах. Но если таджикская сторона когда-нибудь раскается в содеянном и обратится с предложением компенсировать нанесенный вред, то мы это рассмотрим".

В то же время Киргизия обратилась к ООН и ОБСЕ с просьбой помочь в восстановлении разрушенной в результате обстрелов инфраструктуры и поддержке беженцев. Обе организации выразили готовность оказать содействие.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Помощник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Мирослав Йенч заверил, что пострадавшим в результате конфликта окажут помощь в рамках деятельности Фонда миростроительства ООН. В свою очередь, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Киргизия может получить поддержку в восстановлении по линии офиса Верховного комиссара Организации по делам национальных меньшинств.

Очередной конфликт на границе между Таджикистаном и Киргизией вспыхнул 28 апреля из-за споров вокруг водных ресурсов. Сначала граждане двух стран забрасывали друг друга камнями. Затем прозвучали выстрелы из огнестрельного оружия, в инцидент вмешались военные. Под огнем оказались села, расположенные у границы. Стороны дважды договаривались о прекращении огня и отводе военных. Однако вплоть до второй половины дня первого мая на местах продолжали фиксировать перестрелки.

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