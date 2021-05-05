В Италии введут пропуск для путешествий по стране

Ровно за месяц до введения общеевропейского "зеленого пропуска", во второй половине мая на Апеннинах начнет действовать своя локальная система по приему путешественников, за счет которой власти рассчитывают поднять туристическую индустрию страны с колен. Об этом заявил премьер Италии Марио Драги после встречи министров туризма Группы двадцати в Риме.

Глава кабмина выступил на этой престижной международной площадке в роли промоутера Италии как безопасного туристического направления. Италия первой в Европе внедрит новые правила игры для всех тех, кто за время пандемии соскучился по стране Леонардо, Данте и Микеланджело. Согласно ряду международных исследований, Апеннины лидируют в мире в качестве "самого желанного места для отдыха".

"Наступило время бронировать ваши отпуска в Италии. Наши горы, наши пляжи и наши города вновь обретают жизнь. Мы должны предложить четкие, простые правила, чтобы гарантировать туристам безопасное пребывание на нашей территории", - подчеркнул Драги, выразив надежду, что туризм сыграет важную роль в возрождении страны. Правда, достичь этой амбициозной цели, судя по всему, удастся нескоро. По приблизительным оценкам, которые озвучил в тот же день министр туризма Италии Массимо Гаравалья, ключевому сектору экономики, на долю которого приходится 15 процентов ВВП, понадобится на возвращение к объемам 2019 года, как минимум еще 2 года.

Итальянские "пропуска" никоим образом не будут противоречить европейским. Они лишь ненадолго их предвосхитят, чтобы протестировать на территории Апеннин систему, которая впоследствии будет применяться по всей Европе. Как европейские, так и итальянские сертификаты будут выдаваться тем, кто сможет документально подтвердить излечение от COVID, вакцинирование прививками, признанными EMA (Европейским агентством по лекарственным препаратам), либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

С практической точки зрения, жителям Италии "зеленый пропуск" понадобиться для поездок в так называемые "красные зоны" - регионы, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Этой же возможностью смогут воспользоваться иностранцы, которые окажутся на Апеннинах.

Другой вопрос, что Италия возобновит выдачу туристических виз уже в июне и пока доподлинно неизвестно, как эти правила будут применяться в отношении путешественников из государств, которые не являются членами Евросоюза, и которые привились препаратами, все еще находящимися на рассмотрении европейского регулятора.