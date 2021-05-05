В Минске откроется выставка текстиля "Нити и цифра"

Выставка художественного текстиля и костюма "Нити и цифра" откроется сегодня в Минске к 75-летию Белорусской государственной академии искусств в арт-гостиной "Высокае мѣста".

Выставка "Нити и цифра" стала результатом творческих поисков в современном искусстве текстиля и костюма на кафедре декоративно-прикладного искусства Белорусской государственной академии искусств.

В экспозиции представлено 100 произведений студентов и выпускников, созданные за последние несколько лет.

Проект демонстрирует широкий спектр текстиля и костюма. Цифровая печать и художественная роспись по ткани, ручное ткачество и вышивка соединяются с экспериментами и авторскими подходами молодых художников. Изучая возможность декорирования и трансформации текстильных материалов, художники создают арт-объекты, коллекции тканей и аксессуаров, коллекции одежды pret-a-porter, театральные костюмы и многое другое. Особое место в экспозиции занимают инсталляции, выполненные в нетрадиционных техниках.

Белорусская государственная академия искусств основана в 1945 году как Белорусский театральный институт, в 1953 году переименована в Белорусский театрально-художественный институт, а с 1991 года - в Белорусскую академию искусств.

Сегодня в академии - 3 факультета: театральный, художественный и факультет дизайна; около 15 кафедр, 624 студента, 120 преподавателей, в том числе профессоров и докторов наук. При академии созданы Минское художественное училище и Минский художественный лицей, учащиеся которых были не раз участниками мастер-классов, организованных Посткомом Союзного государства.

Академия сотрудничает с российскими творческими вузами. Так, из талантливых музыкантов белорусской академии и музыкантов московской консерватории создан Белорусско-российский молодежный симфонический оркестр Союзного государства, который с успехом гастролировал в Германии, Италии, Великобритании, Чехии, Беларуси, Татарии. У оркестра два дирижера - белорус и россиянин. Ректор Белорусской государственной академии искусств Михаил Григорьевич Борозна присутствовал на концерте союзного оркестра в московской консерватории, где была исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, ленинградская премьера которой прошла 9 августа 1942 года, где оркестром дирижировал Карл Элиасберг, уроженец Минска. Исполнял симфонию Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета.