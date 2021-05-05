Белорусский город принимал деловых людей из России

На четыре дня город Орша оказался в центре внимания деловых людей из Беларуси, России и дальнего зарубежья. Здесь состоялись IX Международный экономический форум и X Республиканская универсальная выставка-ярмарка. В форуме, организованном Белорусской торгово-промышленной палатой и Оршанским рай­исполкомом, участвовали представители БелТПП, региональных торгово-промышленных палат и приграничных районов России, отраслевых объединений и банковских сообществ...

Особая экономическая зона "Бремино-Орша" - уникальный и стратегически важный объект для экономики всего Союзного государства. Роман Щербенков

- Ставший традиционным форум дает возможность расширить границы торгово-экономических отношений, знакомит жителей и гостей региона с продукцией ведущих промышленников, инновационным и инвестиционным потенциалом, позволяет наладить взаимовыгодные связи, - приветствовал участников первый зампредседателя Оршанского райисполкома Сергей Пац.

На пленарном заседании участники из Санкт-Петербурга, Твери, Смоленска, Вязьмы, Гагарина и китайского Наньчана онлайн обсудили перспективы, инвестиционный и инновационный потенциал развития регионов и взаимовыгодного сотрудничества.

Директор смоленского Агентства интеграционных инициатив Антон Кузавко презентовал в Орше монографию "Эволюция бизнес-среды Днепро-Двинского региона", в которой проанализирована специфика бизнес-среды российско-белорусского приграничья в условиях Союзного государства.

Практические семинары, встречи, панельные дискуссии, вебинары, презентации во второй день форума были посвящены развитию малого предпринимательства, региональной инфраструктуры поддержки данного сектора экономики, инструментам цифровой трансформации агропромышленного комплекса и проектам по программам ПРООН, которые реализуются в Оршанском районе.

В третий день опытом в обеспечении социальной безопасности в пенсионном возрасте поделились эксперты из Беларуси, России и Италии. Представители Территориального центра социального обслуживания населения Оршанского района рассказали о своих гуманитарных проектах по обеспечению доступности и качества социального обслуживания граждан. А представители Красногвардейского района Санкт-Петербурга и Оршанского района укрепили побратимские связи, проведя телемост "Дорогами Победы".

На ярмарке вакансий для абитуриентов представители вузов и системы профтехобразования помогали выпускникам школ определиться с будущей профессией. При поддержке китайской стороны в средней школе № 16 Орши, где китайский язык изучают как один из иностранных на выбор, открыли кабинет Конфуция Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ.

По проекту "Поддержка экономического развития на местном уровне в Беларуси" общественное объединение "Развитие - XXI век" воплотило инициативу по созданию Центра поддержки молодежного предпринимательства и мастерской FabLab. Проект финансируется ЕС и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Минэкономики Беларуси. Параллельно работала ярмарка "Оршанские традиции".