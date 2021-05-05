В Польше не досчитались 700 тысяч доз вакцин от коронавируса

В Польше не могут найти 700 тысяч доз вакцины от коронавируса. Они были направлены в пункты вакцинации, но не были введены пациентам.

На правительственном портале "Отчет о прививках" сообщается, что по всей стране было сделано почти 12 миллионов уколов от коронавируса, но в пункты вакцинации поступило на 700 тысяч больше доз. Польское издание Gazeta Wyborcza сообщило, что большая часть препаратов поступает в небольшие точки, которые не имеют возможности оставлять вакцины в запасе, и должны использовать все в течение нескольких дней. Более крупные клиники могут хранить вакцины в холодильниках. Но такими морозильными камерами, в каких нужно держать вакцины Moderna - а ими в Польше прививают больше всего - оборудованы очень немногие больницы.

В правительственном агентстве стратегических резервов, которое отвечает за этот процесс, поясняют, что "учитывая большое количество прививок, такие расхождения в данных неизбежны". Среди причин называют, например, проволочки в предоставлении отчетности, но никак не нелегальный вывоз вакцин за границу. А по данным польского издания Gazeta Wyborcza, это показывает "масштаб бардака, который царит в организации".

Напомним, что вакцинация в Польше началась 27 декабря. В стране прививали людей старшего возраста, постепенно снижая возрастные ограничения. Однако система записи уже давала сбои. Так 1 апреля возможность записаться на вакцинацию неожиданно получили 40-летние жители Польши, хотя прививки в это время были доступны только людям старше 60 лет или тем, кто входит в группы риска или работает в определенных сферах.

В апреле планировалось постепенно открыть запись на прививки для жителей старше 50 лет, а следующий этап был запланирован только на май. Правда, в ночь 1 апреля сайт записи на вакцинацию рухнул, а потом был восстановлен с прежними ограничениями, но те сорокалетние, кто успел записаться, получили возможность привиться в мае.